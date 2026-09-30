Janševa manipulacija s fotografijo: kako vlada sprejema vse druge odločitve?

Premier Janez Janša je v torek v državnem zboru, medtem ko je svojemu predhodniku Robertu Golobu odgovarjal na vprašanje o genocidu v Gazi, kot ponazoritev, da se dogajajo tudi poboji kristjanov v islamskih državah, pokazal fotografijo. Na njej naj bi bila po njegovih besedah trupla žrtev poboja v Sudanu, a kakor je pozneje razkrila TV Slovenija, je šlo za fotografijo, ki jo je 6. marca na svojem instagram profilu objavil britanski žvižgač David McIntosh, ki je med avgustom in oktobrom lani deloval prav v Gazi. Kot so pojasnili v kabinetu predsednika vlade, je fotografijo pred tremi dnevi na družbenem omrežju x objavila uporabnica z imenom Victoria Forever Maga. Uporaba fotografije iz anonimnega in zato dvomljivega vira je sporna z več vidikov, predvsem pa vzbuja dvom o celotni verigi ...