Tudi ponovno ročno štetje glasov ne more zamakniti roka za volitve mandatarja

Po burnem povolilnem dogajanju je danes prvak Janez Janša napovedal izpodbijanje predčasnega glasovanja, a ob tem poudaril, da nedeljskih rezultatov ne bodo izpodbijali. Ob odprtih vprašanjih glede zakonitosti dela volilnih postopkov se postavlja vprašanje, ali lahko morebitne pritožbe vplivajo na časovnico oblikovanja nove vlade. Ustavni pravnik Saša Zagorec je za Delo dejal, da nepravilnosti, ki jih omenja Janša, niso vplivale na izid volitev.

Iz urada predsednice republike pa so nam sporoči, da postopki tečejo naprej. Ne glede na morebitne pravne zaplete in pritožbe na mandatno volilno komisijo mora Nataša Pirc Musar po ustavi sklicati prvo sejo novega državnega zbora najpozneje 20 dni po njegovi izvolitvi, torej do 11. aprila, neuradno pa naj bi bila ta 10. aprila.

Po njenem zaključku začne teči nov ustavni rok, predsednica republike mora po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predložiti državnemu zboru kandidata za predsednika vlade najpozneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora, kot določa 111. člen ustave. To pomeni, da časovnica oblikovanja nove vlade, če izvzamemo koalicijska pogajanja, kljub morebitnim zapletom pri štetju glasov ostaja nespremenjena.

Glasovanje za novega mandatarja mora biti v okviru 30 dni po prvem sklicu novega parlamenta, torej najkasneje do 10. maja, pri čemer je zadnji delovni dan petek 8. maj.

V uradu predsednice republike so že včeraj pojasnili, da morebitno ponovno štetje glasov na roke nima vpliva. Takšne situacije so se v preteklosti že pojavljale, vendar niso zamaknile ustavno določenih rokov.

Če kandidat ne dobi potrebne večine glasov, lahko predsednik republike po ponovnih posvetovanjih v štirinajstih dneh predloži drugega ali ponovno istega kandidata, prav tako pa lahko predlagajo kandidate tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Če ni izvoljen noben kandidat, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve, razen če državni zbor v oseminštiridesetih urah z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev ne sklene izvesti ponovne volitve predsednika vlade, kjer zadošča za izvolitev večina opredeljenih glasov navzočih poslancev.