Po porazih na referendumih koalicija ne ve, koliko glasovanj še tvegati

Referendumska strategija predsednika vlade Janeza Janše, s katero je koalicija ob ključni zakonodajni bitki pripela še tri posvetovalne referendume, po oceni iz transkripta ni uspela. »Strategija je bila neuspešna,« poudarja Uroš Esih, pri čemer izpostavlja tudi vlogo civilne družbe pri padcu ključnega referenduma.

Poseben udarec za premiera je bil padec referenduma o RTV-prispevku, saj je javni medij že dolgo v središču njegovega splošnega spora z mediji. Janša tudi dva tedna po glasovanju še vedno bije bitko za razlago rezultata, obenem pa poskuša ohraniti mobilizacijo svojih volivcev pred novim odločanjem 6. decembra.

Po dveh pomembnih porazih koalicija okleva, koliko napovedanih posvetovalnih referendumov sploh še priključiti prihodnjemu glasovanju. Na mizi so različni scenariji, od treh do nobenega, medtem ko transkript opozarja, da ima Janša kljub temu za decembrski referendum o intervencijskem zakonu še vedno v rokah močne karte.