Janševa vlada po 100 dneh dobila oceno 2,7: »Morda še nismo dosegli dna«

Za prvih 100 dni si je vlada prislužila povprečno oceno 2,7 na lestvici od ena do pet, kaže anketa, ki jo je inštitut Mediana izvedel za Delo; 42 odstotkov vprašanih delo izvršilne veje oblasti, ki ga je po njihovem mnenju izrazito zaznamoval obrat v zunanji politiki, ocenjuje kot neuspešno, po drugi strani pa se 28 odstotkom zdi uspešno. Analitiki se večinoma strinjajo, da se polarizacija v družbi poglablja.

Skoraj 23 odstotkov od 717 sodelujočih v raziskavi, ki jo je inštitut Mediana izvedel med 7. in 10. septembrom, torej pred napovedjo šolske reforme in komentarjih o obsežnem javnem sektorju, je delu vlade dala enico, petina dvojko, na drugi strani pa manj kot desetina petico.