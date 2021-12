Janševo kuhanje medijskih žab v času epidemije

Po začetnem uspešnem obvladovanju epidemije se je Slovenija letos v jesenskih in zimskih mesecih ponovno znašla v izjemno težki situaciji, s koronavirusom je bilo na dan okuženih več tisoč prebivalcev. In ko je bilo treba poiskati krivca za bliskovito širjenje okužb in tudi nizko stopnjo precepljenosti, je predsednik vlade Janez Janša s prstom pokazal na medije.

Nezavidljive zdravstvene razmere so postale še eden v vrsti poskusov pritiska in vzvodov, s katerimi je hotela oblast čim bolj ukrojiti medije po svojih željah. Pred tem so posamezni mediji in novinarji že doživljali diskreditacije, tožbe, ob finančno nezavidljivi situaciji v medijski krajni pa posebne dodatne podpore medijskemu sektorju za ublažitev posledic epidemije ni bilo. Še več, več mesecev od začetka epidemije v gostinskih in drugih storitvenih lokalih ter javnih institucijah časopisi in revije niso bili dovoljeni, čeprav je to medijskim hišam povzročilo veliko poslovno škodo.

Slovenija je po slabih dveh letih vlade Janeza Janše na lestvici indeksa medijske svobode, ki jo objavljajo Novinarji brez meja, pristala na 36. mestu med 180 državami sveta, štiri mesta slabše kot pred aprilom 2020.

Da je Janša epidemijo izkoristil za obračunavanje z mediji, je prepričana predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek. Bi pa po njenem mnenju to storil tudi, če epidemije ne bi bilo, tako da je bila ta »le« močan vzvod oziroma nepričakovana priložnost, ki se mu je ponudila. Medijem in novinarjem (tako kot opoziciji) zdaj pripisuje tudi krivdo za nizko precepljenost in številne kršitve ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Analize, ki so grobe manipulacije

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je premierovo kritiko podkrepil z grafičnim prikazom števila minut, ki naj bi jih javna Radiotelevizija Slovenija in najbolj gledana komercialna televizija POP TV namenili v prid cepljenju oziroma podpori boju proti covidu-19 na eni strani ter nasprotovanju cepljenju in ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa na drugi strani.

»Ukom dela raznovrstne analize, ker potrebujemo informacije, kako se obvešča javnost o razmerah glede covida-19. Pomembno je, kakšne informacije dobi državljan v povezavi z epidemijo in ukrepi ter zakaj se pojavljajo neracionalni odzivi v povezavi s cepljenjem in samozaščitnimi ukrepi,« je pojasnil direktor Ukoma Uroš Urbanija. A k minutaži, ki naj bi govorila v prid nasprotovanju cepljenju in covidnim ukrepom, so vključili tudi vse poročanje o protestih. Zakaj?

Po pojasnilih Urbanije protesti že v osnovi rušijo osnovna zdravstvena priporočila o tem, da se je treba čim manj družiti. Pri tem je dodal, da so tudi vse poročanje o stanju v bolnišnicah ovrednotili kot »pozitivno«, čeprav ni šlo neposredno za nagovarjanje k spoštovanju ukrepov. Navedbe, da gre tako za pritisk kot tudi za poskus spodkopavanja zaupanja javnosti v oba medija, je Urbanija komentiral z besedami, da vsak zadevo lahko razume, kot hoče, a da so to matematični podatki: »Nekateri konec koncev tudi v virus ne verjamejo. Tudi to je demokracija.«

Profesionalno in odgovorno delo je dokaz, da novinarji delajo brez skritih agend, ki se jim jih skuša podtakniti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kot grobo manipulacijo pa je omenjeni prikaz Ukoma označil Andraž Zorko, analitik javnega mnenja in partner v družbi Valicon, ki skoraj desetletje izvaja javnomnenjske raziskave o zaupanju javnosti v institucije in posamezne poklice.

»Mediji so dežurni krivec za vse, kar ni v skladu s pričakovanji vladajoče stranke in njenega predsednika, saj je to sestavni del retorike desno populističnih strank in voditeljev – verjetno imajo za to kak priročnik iz tujine. Znova pa je na delu velika ironija. Predsednik vlade ne zamudi priložnosti za obtoževanje medijev in odrekanje vsakršne kredibilnosti – obtožbe o lažnivih novicah so pogost in spet tipičen element tovrstne politike, a že v naslednjem hipu bo te iste medije obtožil, da so krivi za nizko precepljenost in neupoštevanje ukrepov. Kontradikcija ne bi mogla biti bolj očitna – medij, ki naj bi bil neverodostojen, ne more biti že v naslednjem trenutku kriv za nekaj, kar ni v njegovi moči, če pač ni verodostojen. Takšni zapleti in zahajanje v kontradikcije so sicer značilni za častilce teorij zarot,« komentira Zorko.

Pristop Janeza Janše in njegovih somišljenikov s sistematičnem omalovaževanjem medijev je po njegovem opažanju pojav iz druge polovice prejšnjega desetletja, torej iz časov, ko je stranka SDS prevzela model in retoriko desnih populističnih strank, katerih sestavni del so sistematično žaljenje novinarjev, občasne tožbe ali vsaj grožnje z njimi.

A tak pristop po njegovem prepričanju kvečjemu krepi zaupanje v novinarje, saj gre za stranko, ki jo volivci v izredno visoki stopnji zavračajo (več kot 50 odstotkov jih je ne bi volilo v nobenem primeru), poleg tega pa tovrstna retorika uspeva le v ožjem krogu stranki naklonjenih sledilcev, pa še tam ne pri vseh. Najboljši dokaz za pozitivno vlogo medijev v času epidemije je po besedah Andraža Zorka ravno zaupanje javnosti, ki je predvsem v prvem valu očitno naraslo – zaupanje v medije nasploh in v novinarje, še najbolj izrazito ravno do RTV Slovenija, ki je bila najbolj na udaru vlade.

Madžarski scenarij, pri katerem premier Viktor Orbán obvladuje večino medijev v državi, omenja Igor Kadunc tudi v kontekstu financiranja STA. FOTO: Leon Vidic/Delo

Madžarski scenarij

»Da vlada izreka take kritike, je zame izjemno nenavadno, ker kdo pa je bil na zaslonih RTV Slovenija? Večinoma predstavniki vlade,« pa je obtožbe medijev kot krivcev za slabo epidemiološko sliko komentiral nekdanji generalni direktor RTV Slovenija in trenutni vršilec dolžnosti direktorja STA Igor Kadunc. Po njegovem je cilj vse od zapisa o medijih, ki ga je maja lani objavil Janša in ga naslovil »vojna z mediji«, jasen – boj, da bodo mediji všečni Janezu Janši.

V tem zapisu je slovenski premier s prispodobo o kuhanju žab – če jo vržeš v mlačno vodo, naj bi v kotlu ostala do bridkega konca – kritiziral poročanje tako imenovanih množičnih medijev, ki naj bi bili po njegovem predvsem levo usmerjeni, in pozival k njihovemu uravnoteženju. Da bi »uravnotežili« medijsko krajino, je njegova SDS podprla nastanek televizije Nova24TV, ki jo je nato, tako kot še nekatere druge spletne portale in tiskane medije, podprl madžarski kapital.

Vojne z mediji po navedbah Janše posameznik ne more dobiti, ker takšne vojne ni, lahko pa se razbijajo monopoli laži. »Za začetek je izjemno zdravo ne gledati, brati ali poslušati tistih 'medijev', pri katerih že vnaprej veš, kako bodo stvar obrnili. Samo čas izgubljaš z njimi,« je zapisal Janša. S tem se predvsem pripravlja na supervolilno leto 2022, ko bodo v Sloveniji parlamentarne, predsedniške in lokalne volitve. Na eni strani si namreč poskuša zagotoviti čim večjo medijsko bazo, prek katere bo nagovarjal volivce, na drugi pa diskreditirati medije, ki so kritični do njegovega načina vladanja.

Zaradi vpliva televizije na javno mnenje ni presenetljiva neuradna informacija, da želi vrh SDS zmanjšati še vpliv kritične največje komercialne televizije, kar bi lahko dosegli z izločitvijo POP TV iz osnovne sheme Telekoma Slovenija, ki ga od marca vodi kader SDS.

Poleg osebnih diskreditacij posameznih novinarjev, ki se najpogosteje pojavljajo na družbenih omrežjih, še posebej twitterju, ter v medijih, povezanih s SDS, tožb in drugih manevrov pa se novinarjem tudi sicer otežuje profesionalno opravljanje njihovega dela. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Madžarski scenarij, pri katerem premier Viktor Orbá​n obvladuje večino medijev v državi, omenja Igor Kadunc tudi v kontekstu financiranja STA. Ta je bila slabo leto dni brez finančnih sredstev za opravljanje javne službe, ki predstavljajo približno polovico prihodkov agencije, preostalo STA ustvari na trgu. Finančna sredstva je vlada sprostila šele po odstopu zanjo spornega direktorja Bojana Veselinoviča. Ta je z večkratnimi javnimi opozorili, da sta rešitev položaja STA in spoštovanje obvez, ki jih nalaga zakon, očitno v nasprotju s političnimi interesi vlade Janeza Janše, temu postal boleč trn v peti.

»To [namigujoč na madžarski scenarij] so želje, a niso bile realizirane, ker v tej konstelaciji ni bilo zadostne podpore. Če pa bi bila, bi bilo verjetno drugače,« je komentiral Kadunc. V teh dneh pripravlja poslovni načrt, ki ga bodo skupaj s predlogom pogodbe za prihodnje leto predstavili Ukomu. Ta je odgovoren za sklenitev pogodbe s STA v imenu države. Ponovitve težav, ki so STA letos pripeljale skoraj do bankrota in odhoda več kot 15 odstotkov vseh novinarjev, ne pričakuje.

Poleg osebnih diskreditacij posameznih novinarjev, ki se najpogosteje pojavljajo na družbenih omrežjih, še posebej twitterju, ter v medijih, povezanih s SDS, tožb in drugih manevrov pa se novinarjem tudi sicer otežuje profesionalno opravljanje njihovega dela. Zahteve po dostopu do dokumentov, do posredovanja odgovorov so tako pogosto povsem prezrte, in to kljub zakonsko določenim rokom. Kabinet predsednika vlade le redko vsebinsko odgovarja na postavljena vprašanja, tako kot tudi posamezni ministri.

Način delovanja in odnosa do medijev, ki ga je vzpostavila sedanja oblast, bi lahko imel v slovenskem medijskem prostoru dolgoročne posledice, ne glede na to, kdo bo sestavil prihodnjo vlado. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vasko Simoniti, minister za kulturo, pod čigar resor na primer sodijo mediji in od katerega bi zato upravičeno pričakovali spoštovanje njihovega dela, je tako pred kratkim zavrnil več novinarjev različnih medijev, ki so ga prosili za komentar odstopa Igorja Samoborja, ravnatelja SNG Drama Ljubljana, osrednjega gledališča v Ljubljani, ki je svoj odstop pospremil z ostro kritiko dela kulturnega ministra. Med pojasnjevanjem vzrokov za zavrnitev si je mimogrede privoščil še kritiko javne televizije, češ da na njej sam ni deležen enake minutaže kot ravnatelj gledališča.

Ukom je v tem času kljub omenjenemu ignoriranju novinarjev na RTV Slovenija naslovil svoje kritike, predvsem glede tega, kateri prispevki so po njihovo neuravnoteženi.

Nizko zaupanje v medije z javnomnenjskimi raziskavami po besedah Andraža Zorka zaznavajo sicer že vse desetletje – dno je bilo v tem obdobju doseženo v prvi polovici leta 2018. Kot pojasnjuje, smo bili v tem času priča številnim dogodkom in procesom, ki so vplivali na to – od trenda naraščajočega senzacionalizma kot prevladujoče naracije v poročanju, tehnoloških sprememb, prehajanja na nove poslovne in uredniške modele ter predvsem instantizacije medijske potrošnje, katere tipični primer so tako imenovani »click-bait« naslovi. Spreminjale so se tudi lastniške strukture, menjavala uredništva, novinarji so prehajali od enega medija k drugemu.

Slovenija je po slabih dveh letih vlade Janeza Janše na lestvici indeksa medijske svobode, ki jo objavljajo Novinarji brez meja, pristala na 36. mestu med 180 državami sveta, štiri mesta slabše kot pred aprilom 2020. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Neustrezna zakonodaja, ki dopušča polaščanje

Medijska zakonodaja teh sprememb ni upoštevala in tako ne obravnava čedalje težjega finančnega položaja medijev, večanja koncentracije medijskega lastništva v Sloveniji in neustreznega položaja javne radiotelevizije. Ta je posebej podvržena apetitom vsakokratne politične oblasti. Programski svet, ki šteje 29 članov in odloča o imenovanju in razreševanju vodstva RTV ter vsakoletnih načrtih o programskih vsebinah, in kar 21 programskih svetnikov imenuje namreč politika. Ta imenuje tudi devet od enajstih nadzornikov RTV Slovenija. V novem mandatu, ki se začne prihodnje leto, bodo ne glede na zakon o RTV Slovenija, ki govori o nujnosti zastopanosti strank v državnem zboru, kot kaže, vsi pripadali koaliciji in njenim podpornicam.

»Depolitizacija ne bo nikoli možna v celoti, a treba je preprečiti takšno uzurpacijo, kot se dogaja zdaj,« je povedal nekdanji generalni direktor RTV Igor Kadunc. Poslovil se je v času Janševe vlade, njegovega naslednika Andreja Graha Whatmougha pa je premier Janša na twitterju pozdravil z »nova metla«, ki bo popravila »lažnivo poročanje« na RTV Slovenija. Sledili so menjave na odgovornih mestih in prva poročila aktiva TV Slovenija o cenzuri, vodenje intervjuja s premierom Janšo pa bo tokrat zaupano Jožetu Možini, ki velja za njemu naklonjenega.

A ne glede na to, kdo bo vladal in kakšna bo medijska zakonodaja, bosta ugled in zaupanje v medije in novinarje povrnjena oziroma utrjena – nizko zaupanje je, kot omenjeno, zaznati že vsaj desetletje – le s profesionalnim poročanjem in navajanjem preverjenih dejstev. »Če ljudje vidijo, da se družbene nepravilnosti, na katere so opozarjali novinarji, v resnici potrdijo, je to dokaz verodostojnega poročanja. To lahko da publiki neki nov vzvod za spodkopano zaupanje,« meni Petra Lesjak Tušek.

Nezavidljive zdravstvene razmere so postale še eden v vrsti poskusov pritiska in vzvodov, s katerimi je hotela oblast čim bolj ukrojiti medije po svojih željah. FOTO: Blaž Samec/Delo

Profesionalno in odgovorno delo je dokaz, da novinarji delajo brez skritih agend, ki se jim jih skuša podtakniti. Tudi odgovorna urednica informativnega in športnega uredništva POP TV Tjaša Slokar Kos kot ključno poudarja zavedanje bralcev oziroma gledalcev, da jim medij stvari ne bo zamolčal: »Boriti se je treba z dejstvi in vsak dan zelo natančno preverjati, da ti ne spodrsne. Prepričana sem, da v novinarstvu v veliki večini delajo ljudje z dobrimi nameni in s prepričanjem, da poročajo pošteno in v skladu z dejstvi.«

V tej luči sta v začetku novembra nacionalna televizija in POP TV, največji konkurentki za pozornost gledalcev, prvič v zgodovini pripravili skupno oddajo, vse z namenom, da bi ljudi prepričali o pomenu boja proti koronavirusu. V studio sta povabili različne sogovornike, takšne, ki uživajo najširše zaupanje javnosti, nikogar iz sveta politike. Medija, ki sta vseskozi tarči kritike aktualne oblasti, sta s to akcijo sporočila, da je mogoče preseči delitve, se poenotiti, sodelovati in stopiti skupaj za boljšo prihodnost vseh državljank in državljanov.

Slovenski notranji minister Aleš Hojs je nekaj dni po oddaji, ki je dosegla rekordno gledanost – v povprečju jo je vsako minuto spremljalo 54 odstotkov gledalcev oziroma vsak drugi – na twitterju med drugim zapisal: »Dejstvo je, da bi z epidemijo veliko lažje opravili, če ne bi bilo novinarske presstitucije POP TV, RTV Slovenija in načrtnega rušenja vlade s strani ustavnega sodišča.«

Način delovanja in odnosa do medijev, ki ga je vzpostavila sedanja oblast, bi lahko imel v slovenskem medijskem prostoru dolgoročne posledice, ne glede na to, kdo bo sestavil prihodnjo vlado. Dolgoletna novinarka in urednica Tjaša Kos Slokar pri tem opozarja tudi na nekatere vzorce, ki se pojavljajo v zadnjem času. Če namreč nekdo – po vzoru Donalda Trumpa – zelo dolgo časa kriči, da je nekaj lažna novica, ljudje lahko nehajo verjeti vsemu. Tudi resnici.