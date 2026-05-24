Janši ob izvolitvi za premierja čestital tudi Netanjahu

Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade včeraj v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu.

»Včeraj sem govoril s prijateljem Janezom Janšo in mu čestital za ponovno izvolitev za predsednika slovenske vlade,« je danes sporočil Netanjahu.

»Želim mu veliko uspeha,« je še zapisal in dodal, da sta se z Janšo dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovni vzpostavitvi prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama.

Premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob je v odzivu na čestitko zapisal, da bo Slovenija po vodstvom Janše »podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja«, je razvidno iz objave vlade na družbenem omrežju X. Po Golobovi oceni Janša »tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine«.

Janša je po petkovi izvolitvi med drugim prejel čestitke predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Antonia Coste in predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola. Poleg tega so mu čestitali tudi premierji Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelski zunanji minister Gideon Sar.