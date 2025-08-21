Januarja nov register zdravstvene nege in babištva

V nadaljevanju preberite:

Do 3. septembra je v javni razpravi predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu, katerega cilj je sistemsko urediti to področje ter dati reguliranima poklicema medicinske sestre in babice enakopraven položaj v primerjavi z drugimi poklici v zdravstvu, ki svoj zakon že imajo, pravi Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze, v kateri si za sprejetje tega zakona prizadevajo že več let.

Na ministrstvu za zdravje pojasnjujejo, da so edina poklicna skupina, ki ima lasten zakon, zdravniki in doktorji dentalne medicine, medtem ko za farmacevte nekatere vsebine ureja zakon o lekarniški dejavnosti. Za vse druge regulirane poklice se uporablja zakon o zdravstveni dejavnosti.

Ker so predstavniki poklicnih skupin s področja zdravstvene nege daleč najštevilnejši v našem zdravstvenem sistemu, se je ministrstvo odločilo, tudi na pobudo pristojne zbornice, za pripravo tega predloga zakona. Kakšne novosti prinaša za poklice v zdravstveni negi in babištvu?

Težava so tudi kadrovski standardi in normativi za zdravstveno nego, ki so še iz leta 1984. Kaj se dogaja z njimi?