Jasen »ne« zvišanju RTV-prispevka

Ljubljana – »Ni vprašanje, ali zvišati prispevek, vprašanje je le kdaj, za koliko in pod kakšnimi pogoji. To je dialog, ki ga že nestrpno pričakujemo,« ob predlogu za zvišanje RTV-prispevka za 7,84 odstotka oziroma za en evro, ki ga je v torek naslovil na vlado, poudarja generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc in navaja, da bi že leta 2012 morali zvišati RTV-prispevek s sedanjih 12,75 na 13,83 evra, da bi z njim samo pokrili stroške delovanja. Obsežno gradivo z argumenti za zvišanje, ki ga nobena stran še ni pripravljena razkriti, na ministrstvu za kulturo še proučujejo. Na ministrstvu, ki ga vodi Zoran Poznič, se do ...