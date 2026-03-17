Jasne ločnice, kako urediti dostop do zdravstvenih storitev

Ureditev zdravstva, da bo dostopno za vse, je prioriteta za prebivalce in zato tema, s katero stranke posebej rade nagovarjajo volivce. Njihova načelna drža je večinoma že dolgo znana, vsi pa z vedno novimi argumenti poskušajo prepričati prebivalce, zakaj je njihova vizija najboljša. Tudi na Delovem soočenju glede tega niso razočarali, brez prepričljivih odgovorov pa je ostala večina vprašanj, ki zadevajo dolgotrajno oskrbo.

Koalicija, ki so jo zastopali Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), Luka Mesec (Levica z Vesno) in Jernej Štromajer (SD), napoveduje, da bo nadaljevala usmeritev aktualne vlade z javno razmejitvijo med javnim in zasebnim. »To pomeni predvsem, da zdravniki ne morejo sedeti na dveh stolih. Vsako resno podjetje ima za svoje vrhunske zaposlene konkurenčno klavzulo in jaz bi pričakoval tako tudi v zdravstvu,« je prepričan Luka Mesec. Po besedah Vladimirja Prebiliča (Prerod) je Italija to elegantno rešila tako, da imajo zdravniki v javnem zdravstvu konkurenčno klavzulo in zato 1500 evrov več na mesec. V Prerodu sicer ne nasprotujejo zasebnikom. »Gospodarska pobuda naj bo, saj je z ustavo določena. Vendar ne na stroške javnega dela,« je dejal Prebilič.

Problematičnost drže desne sredine, ki napoveduje, da bodo angažirali vse kapacitete, vidi Mesec v tem, da ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) omejeno količino denarja: »Zasebniki in koncesionarji pa se zanimajo za tiste storitve, ki so lahke in hitro izvedljive. Če bomo dopustili, da se teh storitev opravlja neomejeno veliko, bomo oslabili blagajno in bodo ljudje na res težke posege čakali še dlje.«

Podobno razmišlja Alenka Bratušek: »Pri ločevanju javnega in zasebnega mislim zlasti na to, da zdravniki iz javnega sektorja ne vozijo pacientov v svoje zasebne ambulante, tudi če s koncesijo. Pričakujem, da imajo koncesionarji svoje zdravnike redno in polno zaposlene. Ne da ljudje, ki dopoldne delajo v javnem zavodu in pregledajo dva bolnika v eni uri, lahko popoldne pri koncesionarju v eni uri obdelajo od osem do deset bolnikov. Ker ima zdravnik, ki je zaposlen v javnem zavodu, tam vse privilegije – ko je na bolniški ali ga je treba poslati na izobraževanje, to stane javni zavod. Popoldne pa koncesionar dobi od ZZZS enako plačano storitev, kot jo dobi denimo UKC, breme zaposlenega pa je na javnem zavodu.«

NSi s Fokusom in SLS ter Demokrati Anžeta Logarja gledajo z drugega zornega kota. »Med javnimi zavodi, torej tistimi subjekti, ki jih ustanovi država ali občine, in zasebnimi izvajalci s koncesijo, ki so del javnega sistema, ne sme biti nobene razlike, oboje je treba vključiti v izvajanje zdravstvenih storitev. In to je prvi ukrep, skupaj z boljšo organizacijo, povezan s krajšanjem čakalnih vrst,« je poteze Demokratov napovedal Senko Pličanič.

Janez Cigler Kralj (NSi s Fokusom in SLS) razume stališče vladajoče politike kot ideološki boj, tudi proti zdravništvu, proti pravim in nepravim. To je, poudarja, treba ustaviti. Po eni strani se mu zdi nedopustno, da za dolgo čakajoče ne naredimo vsega, kar je mogoče, opozoril pa je na še eno anomalijo – da gredo lahko ti ljudje na obravnavo v tujino in bo ZZZS storitev plačala, če bo bolniku pomagal zasebnik tukaj, pa ne. »Vladajoči govorijo, da je treba omejevati in ločiti. Mi pa mislimo, da je treba uvesti mehanizme nadzora in upravljanja javnih ali državnih zdravstvenih zavodov tako, da bo nekdo, ki tam dela, opravil vse delovne obveznosti. Ko to naredi, pa me ne zanima, ali je še zmožen delati pri koncesionarju ali pa v tržnem delu in odpravljati naprej tudi čakalne vrste. To velja za vse,« meni Cigler Kralj.

Tudi v slovenskem zdravniškem društvu so kritični, da se je, po njihovem mnenju, ideološko obračunavanje političnih polov preneslo na hrbte zdravnikov, češ da so zdaj oni glavni krivci za dolge čakalne vrste. Fides je tudi že dve leti v stavki. Kako naj se konča ta zaplet in kdaj bo konec te vojne, smo vprašali Alenko Bratušek kot predstavnico Gibanja Svoboda. »Mi se absolutno ne gremo nobene vojne. Naj bodo korektni in naj se strinjajo s tem, da če delajo v javnem zavodu, bodo tudi čakalne vrste skrajševali v javnem zavodu, kjer dobijo vse druge koristi, od veliko dopusta do veliko denarja za izobraževanje, kar je seveda prav, ker morajo biti zdravniki seznanjeni z vsemi novostmi. Tako da, še enkrat, ne gremo se nobene vojne, še manj ideološkega boja z zdravniki. Absolutno se pa gremo boj za bolnike in tudi tukaj jih pozivam: dajmo se odločiti. Tisti, ki je v javnem, je v javnem, tisti, ki je v zasebnem, je v zasebnem. Naj zasebniki prevzamejo tudi vse stroške, ne pa samo plusov,« je odgovorila.

Jernej Štromajer je ponovno poskušal pojasniti prelomljeno obljubo SD pred prejšnjimi volitvami, da bo vsak lahko prišel do specialista v 30 dneh. »V volilni kampanji smo že dolgo opozarjali na potrebo po skrajšanju čakalnih vrst. Tukaj so potem vprašanja o nedostopnosti, kakovosti in zadovoljstvu z našim zdravstvenim sistemom. Že danes obstajajo zasebna zavarovanja, s katerimi si posameznik, ki si jih lahko privošči, omogoči tovrstni dostop do specialistov. S tem smo želeli opozoriti, da ni prav, da se dostopnost zdravstvenih storitev meri po debelini denarnice. Seveda je bilo potem to v javnosti večkrat zmanipulirano in zlorabljeno, ampak konceptualno gre za vprašanje enake dostopnosti zdravstvenih storitev.« Po njegovem mnenju največ narediš za privatizacijo zdravstva, če ga delaš nedostopno in ga premalo financiraš.

Za 1000 evrov plače da, za 1000 evrov pokojnine ne?

Precej manj oprijemljivi so bili odgovori s področja dolgotrajne oskrbe. Njen smisel naj bi bil, da bi starejši lahko čim dlje ostali doma. Po letu in pol od uvedbe sistema ima samo 235 ljudi dolgotrajno oskrbo na domu. Luko Mesca kot predstavnika Levice, ki ima v rokah ministrstvo za solidarno prihodnost, smo vprašali, kako odgovarja na kritike, da niso uredili dolgotrajne oskrbe, ampak so samo znižali položnice v domovih, da se lahko s tem hvalijo v predvolilni kampanji. »Za nas je bila absolutna prioriteta na tej točki vključiti stanovalce domov za starejše. To je bila prva in glavna točka. In urediti sistem kot tak, da zdaj sploh lahko začnejo pravice delovati. Pri oskrbi na domu je situacija ta: v 211 občinah smo zagotovili izvajalca in prek teh se organizira mreža, ki bo v prihodnje nosila tudi oskrbo na domu. Res pa je, da od 1. julija, ko je bil prispevek uveden, do danes ni bilo mogoče čisto vsega narediti,« se je odzval sokoordinator Levice.

Štromajer mu je pritrdil z analogijo s šolstvom, ki smo ga uvedli pred 250 leti, a imamo še danes probleme, ker se take stvari gradijo nekaj časa.

Na soočenju so sodelovali Jernej Štromajer (SD), Luka Mesec (Levica), Janez Cigler Kralj (NSi), Vladimir Prebilič (Prerod), Alenka Bratušek (GS) in Senko Pličanič (Demokrati). FOTO: Matej Druznik

V NSi (enako v SDS) napovedujejo, da bodo, če pridejo na oblast, odpravili plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, ki morajo zdaj dajati odstotek od neto pokojnine. Pri delovno aktivnih odstotek od bruto dohodka prispeva sam zaposleni, še odstotek pa delodajalec. Janeza Ciglerja Kralja smo vprašali, zakaj je po njihovem mnenju prav, da zaposleni s 1000 evri plače prispeva za dolgotrajno oskrbo (in to po približno 28 evrov), upokojenec s 1000 evri pokojnine (ki zdaj daje po deset evrov) pa ne. »Prvič, upokojenci so garali 40 let. Če so upravičenci do dolgotrajne oskrbe, plačujejo že tisti nastanitveni del v domu, ali pa njihovi svojci ali občine, in je pravzaprav nečloveško, da se jih obremeni še z dodatnim odstotkom od neto pokojnine,« je držo NSi zagovarjal Cigler Kralj. Kot nastanitveni del v institucijah se razumeta bivanje in prehrana, torej stroški, ki jih imajo tudi ljudje, ki živijo doma. »Drugič, upokojenci tu niso edini oškodovanci. Nepravično je, da nekateri – in s tem mislim predvsem popoldanske espeje, nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalce – plačujejo celo tri odstotke. To bomo uredili, ker je to temeljna nepravičnost in lažna solidarnost pri tem konceptu,« je dodal.

Alenka Bratušek je Ciglerja Kralja ob teh obljubah o nižanjih upokojencem spomnila na zakon o osebni asistenci, ki ga je NSi vložila oktobra 2016: »Izračunali so, da bo ta zakon prinesel osem milijonov evrov finančnih posledic na leto. Veste, kakšne so danes finančne posledice? Več kot 200 milijonov. Tako matematiko vi obvladate. Mene res skrbi, ko govorite, kaj boste znižali, na drugi strani pa bo vse skupaj stalo petkrat več.«