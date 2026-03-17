    Jasne ločnice, kako urediti dostop do zdravstvenih storitev

    Kako vlada odgovarja na očitke, da se gre vojno z zdravniki? In da je nižala položnice v domovih, da se lahko hvalijo v kampanji, dolgotrajne oskrbe pa ni?
    Višje plače medicinskega osebja, boljša organizacija dela, krepitev primarne ravni so med idejami strank, kako okrepiti zdravstveni sistem. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
    Višje plače medicinskega osebja, boljša organizacija dela, krepitev primarne ravni so med idejami strank, kako okrepiti zdravstveni sistem. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/delo
    Barbara Hočevar
    17. 3. 2026 | 05:00
    Ureditev zdravstva, da bo dostopno za vse, je prioriteta za prebivalce in zato tema, s katero stranke posebej rade nagovarjajo volivce. Njihova načelna drža je večinoma že dolgo znana, vsi pa z vedno novimi argumenti poskušajo prepričati prebivalce, zakaj je njihova vizija najboljša. Tudi na Delovem soočenju glede tega niso razočarali, brez prepričljivih odgovorov pa je ostala večina vprašanj, ki zadevajo dolgotrajno oskrbo.

    Koalicija, ki so jo zastopali Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), Luka Mesec (Levica z Vesno) in Jernej Štromajer (SD), napoveduje, da bo nadaljevala usmeritev aktualne vlade z javno razmejitvijo med javnim in zasebnim. »To pomeni predvsem, da zdravniki ne morejo sedeti na dveh stolih. Vsako resno podjetje ima za svoje vrhunske zaposlene konkurenčno klavzulo in jaz bi pričakoval tako tudi v zdravstvu,« je prepričan Luka Mesec. Po besedah Vladimirja Prebiliča (Prerod) je Italija to elegantno rešila tako, da imajo zdravniki v javnem zdravstvu konkurenčno klavzulo in zato 1500 evrov več na mesec. V Prerodu sicer ne nasprotujejo zasebnikom. »Gospodarska pobuda naj bo, saj je z ustavo določena. Vendar ne na stroške javnega dela,« je dejal Prebilič.

    Problematičnost drže desne sredine, ki napoveduje, da bodo angažirali vse kapacitete, vidi Mesec v tem, da ima Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) omejeno količino denarja: »Zasebniki in koncesionarji pa se zanimajo za tiste storitve, ki so lahke in hitro izvedljive. Če bomo dopustili, da se teh storitev opravlja neomejeno veliko, bomo oslabili blagajno in bodo ljudje na res težke posege čakali še dlje.«

    Podobno razmišlja Alenka Bratušek: »Pri ločevanju javnega in zasebnega mislim zlasti na to, da zdravniki iz javnega sektorja ne vozijo pacientov v svoje zasebne ambulante, tudi če s koncesijo. Pričakujem, da imajo koncesionarji svoje zdravnike redno in polno zaposlene. Ne da ljudje, ki dopoldne delajo v javnem zavodu in pregledajo dva bolnika v eni uri, lahko popoldne pri koncesionarju v eni uri obdelajo od osem do deset bolnikov. Ker ima zdravnik, ki je zaposlen v javnem zavodu, tam vse privilegije – ko je na bolniški ali ga je treba poslati na izobraževanje, to stane javni zavod. Popoldne pa koncesionar dobi od ZZZS enako plačano storitev, kot jo dobi denimo UKC, breme zaposlenega pa je na javnem zavodu.«

    Tisti, ki je v javnem, je v javnem, tisti, ki je v zasebnem, je v zasebnem. Naj zasebniki prevzamejo tudi vse stroške, ne pa samo plusov.

    Alenka Bratušek

    NSi s Fokusom in SLS ter Demokrati Anžeta Logarja gledajo z drugega zornega kota. »Med javnimi zavodi, torej tistimi subjekti, ki jih ustanovi država ali občine, in zasebnimi izvajalci s koncesijo, ki so del javnega sistema, ne sme biti nobene razlike, oboje je treba vključiti v izvajanje zdravstvenih storitev. In to je prvi ukrep, skupaj z boljšo organizacijo, povezan s krajšanjem čakalnih vrst,« je poteze Demokratov napovedal Senko Pličanič.

    Janez Cigler Kralj (NSi s Fokusom in SLS) razume stališče vladajoče politike kot ideološki boj, tudi proti zdravništvu, proti pravim in nepravim. To je, poudarja, treba ustaviti. Po eni strani se mu zdi nedopustno, da za dolgo čakajoče ne naredimo vsega, kar je mogoče, opozoril pa je na še eno anomalijo – da gredo lahko ti ljudje na obravnavo v tujino in bo ZZZS storitev plačala, če bo bolniku pomagal zasebnik tukaj, pa ne. »Vladajoči govorijo, da je treba omejevati in ločiti. Mi pa mislimo, da je treba uvesti mehanizme nadzora in upravljanja javnih ali državnih zdravstvenih zavodov tako, da bo nekdo, ki tam dela, opravil vse delovne obveznosti. Ko to naredi, pa me ne zanima, ali je še zmožen delati pri koncesionarju ali pa v tržnem delu in odpravljati naprej tudi čakalne vrste. To velja za vse,« meni Cigler Kralj.

    Končati je treba ideološki boj proti zdravništvu, proti pravim in nepravim.

    Janez Cigler Kralj

    Tudi v slovenskem zdravniškem društvu so kritični, da se je, po njihovem mnenju, ideološko obračunavanje političnih polov preneslo na hrbte zdravnikov, češ da so zdaj oni glavni krivci za dolge čakalne vrste. Fides je tudi že dve leti v stavki. Kako naj se konča ta zaplet in kdaj bo konec te vojne, smo vprašali Alenko Bratušek kot predstavnico Gibanja Svoboda. »Mi se absolutno ne gremo nobene vojne. Naj bodo korektni in naj se strinjajo s tem, da če delajo v javnem zavodu, bodo tudi čakalne vrste skrajševali v javnem zavodu, kjer dobijo vse druge koristi, od veliko dopusta do veliko denarja za izobraževanje, kar je seveda prav, ker morajo biti zdravniki seznanjeni z vsemi novostmi. Tako da, še enkrat, ne gremo se nobene vojne, še manj ideološkega boja z zdravniki. Absolutno se pa gremo boj za bolnike in tudi tukaj jih pozivam: dajmo se odločiti. Tisti, ki je v javnem, je v javnem, tisti, ki je v zasebnem, je v zasebnem. Naj zasebniki prevzamejo tudi vse stroške, ne pa samo plusov,« je odgovorila.

    Jernej Štromajer je ponovno poskušal pojasniti prelomljeno obljubo SD pred prejšnjimi volitvami, da bo vsak lahko prišel do specialista v 30 dneh. »V volilni kampanji smo že dolgo opozarjali na potrebo po skrajšanju čakalnih vrst. Tukaj so potem vprašanja o nedostopnosti, kakovosti in zadovoljstvu z našim zdravstvenim sistemom. Že danes obstajajo zasebna zavarovanja, s katerimi si posameznik, ki si jih lahko privošči, omogoči tovrstni dostop do specialistov. S tem smo želeli opozoriti, da ni prav, da se dostopnost zdravstvenih storitev meri po debelini denarnice. Seveda je bilo potem to v javnosti večkrat zmanipulirano in zlorabljeno, ampak konceptualno gre za vprašanje enake dostopnosti zdravstvenih storitev.« Po njegovem mnenju največ narediš za privatizacijo zdravstva, če ga delaš nedostopno in ga premalo financiraš.

    Za 1000 evrov plače da, za 1000 evrov pokojnine ne?

    Precej manj oprijemljivi so bili odgovori s področja dolgotrajne oskrbe. Njen smisel naj bi bil, da bi starejši lahko čim dlje ostali doma. Po letu in pol od uvedbe sistema ima samo 235 ljudi dolgotrajno oskrbo na domu. Luko Mesca kot predstavnika Levice, ki ima v rokah ministrstvo za solidarno prihodnost, smo vprašali, kako odgovarja na kritike, da niso uredili dolgotrajne oskrbe, ampak so samo znižali položnice v domovih, da se lahko s tem hvalijo v predvolilni kampanji. »Za nas je bila absolutna prioriteta na tej točki vključiti stanovalce domov za starejše. To je bila prva in glavna točka. In urediti sistem kot tak, da zdaj sploh lahko začnejo pravice delovati. Pri oskrbi na domu je situacija ta: v 211 občinah smo zagotovili izvajalca in prek teh se organizira mreža, ki bo v prihodnje nosila tudi oskrbo na domu. Res pa je, da od 1. julija, ko je bil prispevek uveden, do danes ni bilo mogoče čisto vsega narediti,« se je odzval sokoordinator Levice.

    Štromajer mu je pritrdil z analogijo s šolstvom, ki smo ga uvedli pred 250 leti, a imamo še danes probleme, ker se take stvari gradijo nekaj časa.

    Na soočenju so sodelovali Jernej Štromajer (SD), Luka Mesec (Levica), Janez Cigler Kralj (NSi), Vladimir Prebilič (Prerod), Alenka Bratušek (GS) in Senko Pličanič (Demokrati). FOTO: Matej Druznik

    V NSi (enako v SDS) napovedujejo, da bodo, če pridejo na oblast, odpravili plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence, ki morajo zdaj dajati odstotek od neto pokojnine. Pri delovno aktivnih odstotek od bruto dohodka prispeva sam zaposleni, še odstotek pa delodajalec. Janeza Ciglerja Kralja smo vprašali, zakaj je po njihovem mnenju prav, da zaposleni s 1000 evri plače prispeva za dolgotrajno oskrbo (in to po približno 28 evrov), upokojenec s 1000 evri pokojnine (ki zdaj daje po deset evrov) pa ne. »Prvič, upokojenci so garali 40 let. Če so upravičenci do dolgotrajne oskrbe, plačujejo že tisti nastanitveni del v domu, ali pa njihovi svojci ali občine, in je pravzaprav nečloveško, da se jih obremeni še z dodatnim odstotkom od neto pokojnine,« je držo NSi zagovarjal Cigler Kralj. Kot nastanitveni del v institucijah se razumeta bivanje in prehrana, torej stroški, ki jih imajo tudi ljudje, ki živijo doma. »Drugič, upokojenci tu niso edini oškodovanci. Nepravično je, da nekateri – in s tem mislim predvsem popoldanske espeje, nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sobodajalce – plačujejo celo tri odstotke. To bomo uredili, ker je to temeljna nepravičnost in lažna solidarnost pri tem konceptu,« je dodal.

    Alenka Bratušek je Ciglerja Kralja ob teh obljubah o nižanjih upokojencem spomnila na zakon o osebni asistenci, ki ga je NSi vložila oktobra 2016: »Izračunali so, da bo ta zakon prinesel osem milijonov evrov finančnih posledic na leto. Veste, kakšne so danes finančne posledice? Več kot 200 milijonov. Tako matematiko vi obvladate. Mene res skrbi, ko govorite, kaj boste znižali, na drugi strani pa bo vse skupaj stalo petkrat več.«

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Več zdravnikov, a tudi pritiska na sistem

    Zdravstvo je visoko med prioritetami prebivalcev. Podatki, pogosto brez konteksta, le za okrepitev lastnih stališč.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dostop do zdravstva

    Ginekolog, ki ne presega količnika, je dolžan sprejeti pacientko

    V štirih letih bo pogoje za upokojitev izpolnilo 39 ginekologov. Ta veja zdravstva je v Sloveniji kljub vsemu na vrhunski strokovni ravni.
    Anja Intihar 7. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Primanjkuje od 2000 do 3000 medicinskih sester, bo zakon rešil problem?

    Poleg kariernega razvoja zakon o zdravstveni negi in babištvu prinaša tudi več avtonomije v to strokovno področje in odgovornosti.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Čakalna doba od oddaje vloge do pridobitve pravice je šest mesecev ali več

    Izvajalci dolgotrajne oskrbe na domu vidijo rešitev tudi v digitalizaciji, skrbi pa jih, da težav zaradi pomanjkanja kadra ne bo mogoče hitro odpraviti.
    Andreja Žibret 27. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Približno polovica se je odrekla dodatku za pomoč in postrežbo

    V institucijah je okrog 20.000 upravičencev. Le 472 obvestil o sklenjenih osebnih načrtih pri izvajalcu oskrbe na domu.
    Barbara Hočevar 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Kritični do sistema štetja minut

    Brez kadra ne bo storitev. Opozorila, da je težava sistema že v izhodišču razlika med zakonsko opredeljenimi pravicami in dejanskimi izvajalskimi zmožnostmi.
    Barbara Hočevar 15. 1. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilna afera s prisluhi

    Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhiktektov genocida v Gazi

    Letala iz Tel Aviva, agenti izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube na sedežu SDS in njihovi posnetki pretresajo kampanjo.
    Uroš Esih 16. 3. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

    Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
    Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odzivi na razkritje

    SDS: Black Cubu bi morali postaviti spomenik

    Knovs na Sovi in policiji preverja domnevno vpletanje Black Cuba v volitve.
    16. 3. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anamaria Goltes in Luka Dončić

    Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

    Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
    Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Pripoved o dekletih, ki se preobražajo v pse

    Prvenec Xenobe Purvis o mladenkah, »ki ne vedo, kje jim je mesto,« je spretna parabola o pasteh strahu, mizoginije, poželenja in sovraštva.
    Pia Prezelj 17. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Pajkova ožina

    Zaradi zaprtja pomorske poti skozi Hormuško ožino se dražijo nafta, zemeljski plin, premog in električna energija.
    Marko Kočevar 17. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Houston Rockets - LA Lakers

    V Teksasu Dončić nima konkurence, nov rekord na dosegu roke (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali Houston Rockets s 100:92 in imajo tekmo in pol prednosti pred Teksašani v zahodni konferenci.
    Nejc Grilc 17. 3. 2026 | 05:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Adama Traore

    Nogometni zvezdnik ne sme trenirati v fitnesu, razlog pa nenavaden

    Nogometaš West Hama Adama Traore je po mnenju strokovnega štaba dovolj močan že brez dvigovanja uteži v telovadnici.
    17. 3. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo in dolgotrajna oskrba

    Jasne ločnice, kako urediti dostop do zdravstvenih storitev

    Kako vlada odgovarja na očitke, da se gre vojno z zdravniki? In da je nižala položnice v domovih, da se lahko hvalijo v kampanji, dolgotrajne oskrbe pa ni?
    Barbara Hočevar 17. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Houston Rockets - LA Lakers

    V Teksasu Dončić nima konkurence, nov rekord na dosegu roke (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so premagali Houston Rockets s 100:92 in imajo tekmo in pol prednosti pred Teksašani v zahodni konferenci.
    Nejc Grilc 17. 3. 2026 | 05:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Adama Traore

    Nogometni zvezdnik ne sme trenirati v fitnesu, razlog pa nenavaden

    Nogometaš West Hama Adama Traore je po mnenju strokovnega štaba dovolj močan že brez dvigovanja uteži v telovadnici.
    17. 3. 2026 | 05:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo in dolgotrajna oskrba

    Jasne ločnice, kako urediti dostop do zdravstvenih storitev

    Kako vlada odgovarja na očitke, da se gre vojno z zdravniki? In da je nižala položnice v domovih, da se lahko hvalijo v kampanji, dolgotrajne oskrbe pa ni?
    Barbara Hočevar 17. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Preberite več

