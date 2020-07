Jasno jutro po burni noči

V ponedeljek zvečer je hudo neurje zajelo skoraj celotno državo. Od Brežic na jugu do koroških obmejnih občin na severu in od Pirana na zahodu do Rogaške Slatine na vzhodu države. Že zvečer je voda poplavila podvoze , v podvozu pri Šentvidu v Ljubljani so v vodi ostala ujeta tri vozila, čez noč pa je po številnih občinah zalilo stavbe, pod vodo so bili tudi prostori slovenjgraške bolnišnice.Veter, ki je na primorskem dosegal hitrost do sto kilometrov na uro, drugod po državi pa do 70, je podiral drevesa, več jih je padlo na zgradbe in avtomobile, in odkrival strehe. Največ težav je vreme povzročilo na Koroškem. V Mislinjski Dobravi v občini Slovenj Gradec je streho poškodoval tudi udar strele, k sreči ni zagorelo, v sosednji Mislinji pa je zemeljski plaz ogrozil stanovanjsko hišo.V burni noči je moralo pri črpanju poplavnih voda, odstranjevanju podrtih dreves in preprečevanju požara in plazu večkrat posredovati 17 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni.Zjutraj se je vreme povsod zjasnilo. Čez dan bo sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, poroča Agencija Republike Slovenije za okolje. Na Primorskem piha burja, ki pa slabi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 26 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh nas čaka spet jasno in vroče vreme, za konec tedna pa se znova obetajo nevihte.