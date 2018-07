Javna razsvetljava tik pred rdečo lučjo

Menjave na vrhu



Nič pa o težavah

Svetijo po državi

Javna razsvetljava vzdržuje javno razsvetljavo, cestno signalizacijo in izvaja elektrifikacijo na republiških cestah na območju Ljubljane, Kopra in Nove Gorice. Vzdržuje tudi razsvetljavo ulic v Ljubljani, Kopru, Velenju, Ilirski Bistrici, Grosupljem, Trbovljah in tudi v hrvaškem Novigradu. V zadnjih letih so svojo dejavnost razširili tudi na gradbeništvo.

Ljubljana – V podjetju Javna razsvetljava, ki ima koncesijo za razsvetljevanje večjih občin, bo v sredo skupščina delničarjev. Po naših podatkih bo večinski lastnik, ciprski sklad Frozaria predlagal trimilijonsko dokapitalizacijo. Kako se je lahko takšno podjetje znašlo na robu solventnosti?Sklad Frozaria, ki ga upravlja sklad CEE Equity Partners, v katerem je večinoma kitajski kapital, je podjetje prevzel leta 2016 od še ene na Cipru ustanovljene družbe Gaddoel Holding Limited. Slednji je obdržal 20-odstotni delež v podjetju.Po javno dostopnih podatkih Javna razsvetljava posluje vse prej kot dobro. Čeprav so se podjetju močno povečali prihodki, kar je po mnenju nekaterih posledica kitajske injekcije v Javno razsvetljavo, posluje z debelim minusom. Ta je dosegel že skoraj dva milijona evrov in podjetje pahnil na rob solventnosti.Da so stvari resne, kaže tudi selitev, investicijskega menedžerja v CEE Equity Partners, ki posluje iz Zagreba, iz nadzornega sveta na mesto predsednika uprave Javne razsvetljave dva tedna pred skupščino. Hržić je po naših informacijah začasna rešitev, njegovo imenovanje pa je namenjeno čiščenju prejšnjih kadrov. Nanj in na drugega predstavnika Frozaria oziroma CEE v nadzornem svetu Billa Fawknerja Corbetta smo naslovili vprašanja, glede finančnega stanja podjetja in glede načrtov kitajskega lastnika v prihodnje.Hržić je poudaril, da je to bila njihova prva investicija v Slovenijo in da napredujejo v skladu s svojo strategijo postati vodilni v regiji na področju javne razsvetljave. Pravi, da so zbrali 800 milijonov dolarjev za nove investicije v regiji, vključno s Slovenijo. Poleg razsvetljevanja pa naj bi ta sredstva vlagali tudi v industrijsko proizvodnjo, energetiko, telekomunikacije, farmacijo, turizem, predelavo hrane in kmetijstvo.Na ponovno prošnjo, naj nam pojasnijo, čemu je potrebna nova dokapitalizacija podjetja, saj so ob prevzemu Javne razsvetljave vanjo vložili dodatne tri milijone evrov za poplačila starih dolgov, pa ni želel odgovarjati. Prav tako nismo dobili pojasnila, iz katerega finančnega vira bodo prišli novi trije milijoni.Kaže, da je težak finančni položaj zaostril razmerja med lastnikoma skladom Frozaria in Gaddoel Holdingom, ki imata različne poglede na (slabo) poslovanje družbe in potrebno dokapitalizacijo. Pri tem je največkrat izpostavljeno vprašanje, kako lahko podjetje s toliko koncesijami sploh posluje z minusom.