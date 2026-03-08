Javne storitve se dražijo, financiranje pa se seli v oboroževanje

Danes so v Študentskem društvu Iskra organizirali protest za 8. marec, kjer so opozorili na krčenje javnih storitev, prezrtem reproduktivnem delu in se izrekli proti militarizaciji.

Shod se je začel popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani in nadaljeval po Slovenski cesti do Miklošičevega parka. Protesta se je po njihovi oceni udeležilo približno 500 študentk in študentov, dijakinj in dijakov, delavk in delavcev, upokojenk in upokojencev.

Govornice Alena Granda in Tara Kragl, Tara Maslakovič, Johana in Teodora Švet so opozorile na to, da kapitalistični patriarhat od žensk zahteva dvojno breme: izkoriščanje na delovnem mestu in neplačano skrbstveno delo doma. Z razpadom javnih storitev - vrtcev, zdravstva in oskrbe starejših - se to breme še povečuje in vse bolj pada na ženske ter zasebna gospodinjstva, namesto da bi bilo kolektivna družbena odgovornost.

Javne storitve ob tem postajajo dražje, nedostopne in kadrovsko podhranjene, medtem ko se čedalje več javnih sredstev preusmerja v militarizacijo. Posledice občuti tudi delovno študentstvo: pomanjkanje študentskih domov, visoki najemi, slaba dostopnost javnega prevoza in nizke štipendije jih silijo v podplačano delo in negotove življenjske pogoje.

Zato zahtevajo okrepitev in javno financiranje dostopnih javnih storitev (vrtci, zdravstvo, oskrba starejših), več javnih in dostopnih stanovanj ter študentskih domov, dostojen javni prevoz, štipendije in pogoje za študij in preusmeritev javnih sredstev iz militarizacije v socialno infrastrukturo.