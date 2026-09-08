Javni potniški promet: za 60-kilometrsko pot skoraj ena ura zamude

V podjetju Nomago so na pritožbe potnic odgovorili večinoma z generičnimi sporočili. Dodali so, da na prometne razmere ne morejo vplivati.
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Zaradi gneče na območju Masarykove je avtobus za vsega 200 metrov potreboval tudi od 20 do 30 minut. FOTO: Matej Družnik
Od 24. avgusta avtobusi v Ljubljani prihajajo in odhajajo z začasne avtobusne postaje, ki je približno 300 metrov oddaljena od nekdanje glavne postaje. Dokler ne bo zgrajena nova avtobusna postaja v okviru Potniškega centra ob Vilharjevi, se bodo morali potniki prilagoditi na novo ureditev.
A ta je – ob številnih gradbenih delih, ki se odvijajo v centru slovenske prestolnice – povzročila precej nejevolje med nekaterimi potniki, ki se vsak dan vozijo v Ljubljano oziroma iz nje.
Nekaj potnic (njihove podatke hranimo v uredništvu), ki se najmanj trikrat tedensko v prestolnico vozijo v službo, nam je sporočilo, da so se zaradi velikih zamud že pritožile na podjetje Nomago, vendar so konec avgusta vožnje kljub temu še zmeraj trajale tudi do ure dlje, kot so v preteklosti.
Bralka, ki se v ...
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