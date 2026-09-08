Javni potniški promet: za 60-kilometrsko pot skoraj ena ura zamude

Od 24. avgusta avtobusi v Ljubljani prihajajo in odhajajo z začasne avtobusne postaje, ki je približno 300 metrov oddaljena od nekdanje glavne postaje. Dokler ne bo zgrajena nova avtobusna postaja v okviru Potniškega centra ob Vilharjevi, se bodo morali potniki prilagoditi na novo ureditev. A ta je – ob številnih gradbenih delih, ki se odvijajo v centru slovenske prestolnice – povzročila precej nejevolje med nekaterimi potniki, ki se vsak dan vozijo v Ljubljano oziroma iz nje. Nekaj potnic (njihove podatke hranimo v uredništvu), ki se najmanj trikrat tedensko v prestolnico vozijo v službo, nam je sporočilo, da so se zaradi velikih zamud že pritožile na podjetje Nomago, vendar so konec avgusta vožnje kljub temu še zmeraj trajale tudi do ure dlje, kot so v preteklosti. Bralka, ki se v ...