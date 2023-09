Javni promet polnijo starejši, drugi kupujejo avtomobile

V nadaljevanju preberite:

Leta 2021 so prebivalci Slovenije 29 odstotkov svojih dnevnih poti opravili na varčen način, peš, s kolesom ali javnim prevozom, ugotavljajo na statističnem uradu. Lani in letos se število potnikov v javnem prevozu povečuje zaradi novih vozovnic, ki so za upokojene brezplačne, za mlade pa cenejše, vendar jih je še vedno manj kot pred desetletjem. Izdatki za prevoz so v končni potrošnji gospodinjstev predstavljali 17 odstotkov, kar je največ v Evropski uniji in je večinoma povezano z avtomobili.