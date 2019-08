Del javnega sektorja ostal brez plač

Ljubljana – Nekateri naši javni uslužbenci so danes ostali brez plač oziroma jih bodo dobili z zamudo, poroča Sobotainfo. Neuradno so vzrok tehnične težave. V Pomurju so brez plačil ostali zaposleni v Vrtcih v Mali Nedelji in Murski Soboti, v Ljubljani neuradno SNG Drama. Plačilni dnevi v državnih organih in javnih zavodih so sicer 4. ali 5. dne v mesecu.



Neuradno je sistem Uprave Republike Slovenije za javna plačila odpovedal že v petek, s čimer so izgubili vse vnesene podatke. Uslužbenci uprave, še poroča Sobotainfo, tako danes pozivajo k ponovnemu vnosu izbrisanih podatkov o plačah. Ministrstvo za javno upravo je v sporočilu za javnost pravkar potrdilo, da je napaka nastala na vitalnem delu električne instalacije na objektu Cankarjeva 18 in da jim jo je uspelo odpraviti v petek ob 14.30 uri. Po preverjanju tudi danes niso zaznali nobene težave z električno energijo, dodajajo.



Na uradni spletni strani uprave za javna plačila (UJP) so včeraj zapisali, da so sistem ponovno vzpostavili v poznih popoldanskih urah že v petek, 2. avgusta, ter zagotovili obdelavo vseh prilivov na račune proračunskih uporabnikov. »Zaradi že zaprtega delovanja plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji, UJP odlivnih transakcij, ki jih je prejel za dan 2. 8. 2019, ni mogel več obdelati,« so še javili.



Po podatkih ministrstva za finance transakcije trenutno še izvajajo, ne morejo pa z gotovostjo reči, da bodo vsi uslužbenci že danes dobili plače.



Od uslužbencev v javnem sektorju, ki imajo plače pri različnih bankah, smo neuradno izvedeli, da so vsi dobili plače. »Panike ni,« so nam zagotovili. Tisti javni zavodi, ki plač še nimajo, pa naj bi bili po naših podatkih, glede izplačila plač vezani na občine. »Če izplačila niso izvedle občine oziroma njihove službe, jih niso dobili po njihovi 'krivdi',« smo še izvedeli. Malo za šalo malo zares pa med javnimi uslužbenci danes kroži, da je pravzaprav še sreča, da je sistem odpovedal s četrtka na petek. Če bi se to zgodilo kak dan prej, bi bila v državi velika panika. Takrat namreč sistem obdeluje podatke o pokojninah …



Z ministrstva za finance so nam pravkar poslali naslednje sporočilo o dogajanju na UJP: »Proces obdelave transakcij plač še vedno poteka. Transakcije, ki še niso bile obdelane, bodo na UJP obdelali danes in pravočasno posredovali na banke. Tudi sicer so na dan izplačila plač računi javnih uslužbencev odobreni ob različnih urah, vsi pa na isti dan oziroma na dan, za katerega je izplačevalec posredoval izplačila.« To pomeni, da javni uslužbenci plače na bančne račune dobijo ob različnih urah.