Javni zavod TNP od danes brez direktorja

Javni zavod Triglavski narodni park je še ena ustanova, ki je ostala brez vodstva. Dozdajšnjemu direktorju Titu Potočniku je namreč včeraj potekel mandat, vlada pa ni imenovala njegovega naslednika. Zato jo je predsednik sveta zavoda Dušan Vučko danes obvestil, da zavod, ki skrbi za naš edini nacionalni park, deluje brez direktorja.

Za najverjetnejšega kandidata za direktorja je do pred kratkim veljal nekdanji minister za okolje in prostor ter nekdanji tolminski župan, trenutno pa poslanec Gibanja Svoboda Uroš Brežan, ki ga je svet zavoda TNP na seji konec novembra ocenil, da je primeren za imenovanje na omenjeni položaj. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je vladi predlagal njegovo imenovanje, a se je, kot je poročal portal N1, zapletlo zaradi suma konflikta interesov, na kar je vlado opozorila Komisija za preprečevanje korupcije.

Vlada je tako imela prejšnji teden na mizi predlog ministra Novaka, da za v. d. direktorja imenuje sedanjega direktorja Tita Potočnika, z imenovanjem Brežana pa bi počakali do odgovora KPK. A predlog ni bil potrjen. Za direktorski položaj se je sicer potegoval tudi direktor Tit Potočnik, ki je veljal v času svojega imenovanja še za kader SDS, zdaj pa je član Gibanja Svoboda.

Iz javnega zavoda TNP so danes vlado opozorili, da nastala situacija resno ogroža njihovo nemoteno delovanje in poslovanje, tudi izplačila plač, in jo pozvali, da z imenovanjem direktorja omogoči njihovo nemoteno delo.