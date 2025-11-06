Javnim uslužbencem drugo letošnje zvišanje plač

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji teden bo približno 94 odstotkov od 190.000 zaposlenih v javnem sektorju prejelo višje plače kot minuli mesec. Z drugo tranšo plačne reforme bodo pridobili 12 odstotkov od predvidenega celotnega dviga, vendar ne manj kot sto evrov. Kljub opozorilom več institucij, da bo prenova plačnega sistema očitno stala precej več od prvotnih načrtov, pristojni mirijo, da bo največji finančni učinek letos in prihodnje leto, srednjeročno pa naj bi bili izdatki taki, kot bi bili brez reforme. Po drugi strani pa poudarjajo, da opazno povečevanje plačne mase ni samo posledica reforme.