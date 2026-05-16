Javnim uslužbencem izplačan regres, koliko bodo dobili na račun?

Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za deset odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na ministrstvu za javno upravo.

Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila.

Funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence v državni upravi, so navedli na ministrstvu.

Višina regresa za zaposlene v javnem sektorju je bila med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjena ob robu pogajanj o prenovi plačnega sistema.

Aprilske plače javnih uslužbencev in funkcionarjev so sicer nekoliko višje kot marčne, saj so se zaradi inflacije uskladile za 0,9 odstotka.

Lani je bil regres izplačan v višini 1341,61 evra, kar je bilo pet odstotkov nad višino tedanje minimalne plače. Letos je tako za torej za nekoliko več kot 288 evrov višji.

Državni proračun s primanjkljajem

Slovenski državni proračun je v prvih štirih mesecih letos ustvaril 423 milijonov evrov primanjkljaja, kar je 147 milijonov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki fiskalnega sveta. Aprila je sicer proračun beležil 320 milijonov evrov presežka, predvsem zaradi višjih prilivov iz davka na dohodek pravnih oseb ter sredstev iz evropskega načrta za okrevanje.

Prihodki proračuna so se v štirih mesecih medletno povečali za 11,3 odstotka na 5,2 milijarde evrov. Med glavnimi razlogi za rast so višji prihodki iz DDV, dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, ki so poskočili za skoraj 28 odstotkov. Iz evropskega proračuna je Slovenija prejela 312 milijonov evrov, predvsem iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Hkrati se nadaljuje visoka rast odhodkov, ki so se povečali za 13,7 odstotka na skoraj 5,7 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja predvsem na rast stroškov dela v javnem sektorju zaradi plačne reforme, višjih regresov in usklajevanja plač z inflacijo. Več sredstev je šlo tudi za socialne transferje, investicije v zdravstvo, izobraževanje, prometno infrastrukturo in obrambo.

Po veljavnem proračunu naj bi primanjkljaj v celotnem letu 2026 dosegel 2,1 milijarde evrov.