Javnim uslužbencem z minimalno plačo najverjetneje 1050 evrov regresa

Vlada za javne uslužbence z minimalno plačo predlaga 1050 evrov regresa

Danes so predstavniki vlade in sindikati javnega sektorja spet sedli za isto mizo in se pogajali o višini regresa za letni dopust zaposlenih v javnem sektorju. Predlog vlade je bil, da bi uslužbenci z minimalno plačo, ki so v plačnih razredih do vključno 18., prejeli 1050 evrov regresa, preostali pa 886 evrov, kolikor zdaj znaša minimalna plača. Sindikati so sicer s predlaganim nezadovoljni, ampak bo predlog vlade najverjetneje obveljal. Sindikati bodo o ponudbi vlade v naslednjih dneh odločali na svojih organih.Pogajanja o višini regresa so tako končana. Sindikati bodo v skladu z odločitvijo njihovih organov v prihodnjem tednu od ponedeljek do srede imeli možnost, da pristopijo k podpisu aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, s katerim bi regres določili v višini, kot ga predlaga vlada.Kot je po koncu današnjih pogajanj povedala državna sekretarka z ministrstva za javno upravo, sindikati s končno ponudbo vlade niso zadovoljni, saj menijo, da bi lahko glede na ugodne makroekonomske kazalce javnim uslužbencem v letošnjem letu izplačali večji regres.»Je pa dejstvo, da je vlada že na samem začetku pogajanj o regresu za leto 2019 opozorila, da je potrebno upoštevati, da so stroški za prejemke javnih uslužbencev v letošnjem letu zelo narasli, bistveno več, kot je napovedana gospodarska rast,« je dejala Ramšak Peščeva.Že zaradi dviga minimalne plače in nove dohodninske oz. davčne zakonodaje, s katero je regres za letni dopust razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov, bodo javni uslužbenci po njenih besedah prejeli približno 248 evrov več kot v lanskem letu. Tudi letos pa je vlada pristala na višji regres za tiste, katerih plače ne presegajo minimalne.