Javno naročilo za izvedbo letalske obrambe pred točo padlo v vodo

Za izvedbo letalske obrambe pred točo na območju severovzhodne Slovenije v letošnjem letu do roka ni prispela nobena ponudba, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skladno s tem ni oddalo javnega naročila in je občine pozvalo k posredovanju pooblastil za vnovično izvedbo skupnega javnega naročila.

Ministrstvo je javno naročilo na portalu javnih naročil objavilo pred slabima dvema tednoma, že 10. februarja pa je bilo objavljeno tudi v dodatku k uradnemu listu EU. Rok za ponudbe se je iztekel 15. marca, zanimanja ni bilo.

Slovenija brez sistemsko urejene obrambe pred točo

Ministrstvo je zato danes občine pozvalo k posredovanju pooblastil za vnovično izvedbo skupnega javnega naročila za aktivnosti, potrebne za izvajanje posipanja točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letalsko obrambo pred točo. Rok za oddajo pooblastil je 30. marec.

V Sloveniji nimamo sistemsko urejene obrambe pred točo. Ta se izvaja zgolj na območju severovzhodne Slovenije, na podlagi dveletnih sklepov vlade se vsako leto izvede javno naročilo.

Kmetijska ministrica Irena Šinko meni, da je treba poiskati sistemsko rešitev za letalsko protitočno zaščito. Ali je letalska obramba proti toči uspešna in obenem neškodljiva za zdravje, se morajo odločiti ostali resorji v državi, ministrstvi za okolje in prostor ter za zdravje, je dejala lani poleti, ko je tudi opozorila na dolgotrajnost postopka javnega naročila za letalsko obrambo, zaradi česar se lahko zgodi, da toča udari prej, kot je podpisana pogodba.