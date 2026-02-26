Javnost ceni profesionalne in objektivne novinarje

Slovenija je že pred nedavno prenovo obsežne medijske zakonodaje imela močno normativno podlago za zaščito svobode medijev, vendar je izvajanje zakonodaje oslabljeno zaradi šibkega in kadrovsko podhranjenega institucionalnega nadzora, kar se kaže v pasivnosti medijskega inšpektorata, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK). Raziskava projekta Zemljevid medijev za prihodnje demokracije, pri katerem sodeluje tudi Mirovni inštitut, v slovenski medijski krajini ugotavlja nepregledne lastniške strukture, koncentracijo medijev ter finančno in politično ranljivost javnih institucij, kot sta RTV Slovenija in Slovenska tiskovna agencija (STA).

Novinarji kljub pritiskom lastnikov in politike ohranjajo visoko zavezanost profesionalnim standardom, vendar finančni rezi, koncentracija lastništva in digitalna hiperprodukcija vsebin slabijo njihovo nadzorno (watchdog) vlogo. Občani izražajo nezaupanje v neodvisnost medijev ter predlagajo sistemske rešitve, kot so enoten regulator, večja transparentnost financiranja, zaščita žvižgačev in ustanovitev nacionalnega varuha za področje medijev.