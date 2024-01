Javnost ni dovolj razumevajoča do težav sodstva

V nadaljevanju preberite:

V boju slovenskih sodnikov za uresničitev odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah se danes v Sloveniji mudi predsednik Svetovnega sodniškega združenja Hrvat Đuro Sessa. V intervjuju za Sobotno prilogo Dela, ki ga bomo objavili jutri, je povedal, da se strinja s predsednico republike Natašo Pirc Musar, da je vladna neizpolnitev ustavne odločbe »pravno huliganstvo«.

Ker ni izvršila odločbe ustavnega sodišča, je slovenska izvršna oblast v konfliktu z evropskim pravom. »Sodniki smo dolžni soditi svobodno, brez pritiskov. A da nam je to omogočeno, nam država, ki želi takšno sodstvo, mora to zagotoviti,« opozarja Sessa, ki navede še eno težavo v državah: javnost ni dovolj senzibilizirana za težave sodne veje oblasti, vlade pa to izkoriščajo, da prikazujejo sodnike kot pohlepne posameznike, ki jih zanima le realizacija lastnih partikularnih interesov.