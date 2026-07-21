Je bil Rupnik oproščen? Žrtve vpijejo o molku pristojnih v Vatikanu

Ko se govori o zlorabah v Cerkvi, žrtve ne potrebujejo novih obljub sočutja, temveč jasne odgovore – in prav ti v zadnjih dneh najbolj manjkajo. Po informacijah o domnevni oprostitvi nekdanjega jezuita in priznanega mozaičarja Marka Rupnika, ki uradno niso bile ne potrjene ne zanikane, pet žensk, ki ga bremenijo sistematičnih spolnih, psihičnih in fizičnih zlorab, znova trči ob zid molka vatikanskih oblasti. V pismu prefektu Dikasterija za nauk vere, kardinalu Victorju Manuelu Fernandezu, prek svoje odvetnice opisujejo občutek, da so bile znova izključene iz postopka, ki jih najbolj zadeva, in sprašujejo, kako je mogoče, da o procesu, začetem več kot trideset let po prvih prijavah, ne vedo prav nič. Članek razkriva, kaj natančno zahtevajo, kakšno pravno praznino razgalja primer Rupnik – in kaj to pomeni za verodostojnost cerkvenega boja proti zlorabam.