Je bolj verjetno, da ne bi volili Gibanja Svoboda ali SDS?

Delež volivcev, ki zagotovo ne bi volili SDS, je bil maja 2022 zelo velik. Šlo je za obdobje, ko je stranka že zapustila vladne prostore, a je še vedno močno zaznamovala politično sceno. Po podatkih anket Mediane se je delež volivcev, ki so stranki izkazovali popolno odbojnost, gibal okoli polovice sodelujočih v anketi, kar kaže na močno polarizacijo in nezaupanje v SDS takrat.

V naslednjih mesecih pa se je odbojnost do SDS postopoma zmanjševala. Medtem ko je stranka Roberta Goloba Gibanje Svoboda po istih anketah doživela nasprotno dinamiko: delež volivcev, ki so ji zagotovo nasprotovali, se je povečeval. Gre za pojav, ki ga strokovnjaki pogosto opazujejo pri novih ali popularnih strankah – sprva uživajo veliko podporo, a daljša prisotnost na oblasti razkriva tudi kritike in nezadovoljstvo določenega dela volilnega telesa.

Podatki kažejo, da daljša prisotnost stranke na oblasti pogosto privede do povečanja deleža volivcev, ki trdijo, da te stranke zagotovo ne bi volili. Čeprav sta bila po tem kriteriju maja 2022 SDS in Gibanje Svoboda daleč narazen, pa se je razlika v odbojnosti z leti nižala.

Po najnovejših podatkih zdaj po kriteriju odbojnosti stranki loči le 11 odstotnih točk, kar kaže, da se politična polarizacija v Sloveniji še vedno močno oblikuje, hkrati pa se tudi prej polarizirane stranke približujejo po deležu nezadovoljnih volivcev.