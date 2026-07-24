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    Slovenija

    Je Dars pripravljen na vrhunec poletne prometne sezone?

    Prometno bolj obremenjeni vse do konca avgusta bodo predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Novih delovišč ne bodo odpirali, a zastoji vseeno bodo.
    Vstop v vrhunec poletne turistične sezone prinaša obdobje visokih temperatur in povečanega prometa, zato od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Vstop v vrhunec poletne turistične sezone prinaša obdobje visokih temperatur in povečanega prometa, zato od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist
    Staš Ivanc
    24. 7. 2026 | 16:00
    8:26
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    Pred nami je tisti del poletja, ko se bo promet skozi Slovenijo povečal zaradi številnih domačih in tujih voznikov, ki se odpravljajo na težko prislužene počitnice. Pri Darsu pravijo, da so pripravljeni na vrhunec poletne turistične sezone.

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    Promet v Sloveniji: AI že ve, kaj delamo narobe – mi pa še vedno ne

    Kakor so nam sporočili z Darsa, v sodelovanju s policijo, prometno-informacijskim centrom, izvajalci del in drugimi pristojnimi službami sproti spremljajo prometne razmere in po potrebi prilagajajo ukrepe za zagotavljanje čim večje pretočnosti in varnosti prometa. Posebno pozornost namenjajo tudi hitremu posredovanju ob prometnih nesrečah, okvarah vozil in drugih izrednih dogodkih, saj so ekipe vzdrževalcev avtocest v pripravljenosti, da čim hitreje zavarujejo kraj dogodka in omogočijo ponovno vzpostavitev normalnega poteka prometa. Na Darsu so še zagotovili, da voznike redno obveščajo o prometnih razmerah in priporočilih za varnejše načrtovanje poti.

    Prometno bolj obremenjeni vse do konca avgusta bodo predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Darsovci opozarjajo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma konca počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit: 29. julij – 1. avgust (začetek počitnic v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg), 15. – 17. avgust in 29. – 31. avgust (konec počitnic v večjem delu Evrope).

    Prometne obremenitve ostajajo visoke

    Po podatkih Darsa o prometnih obremenitvah na posameznih odsekih avtocestnega omrežja je lani na štajerskem avtocestnem kraku povprečni dnevni promet znašal od približno 34.000 vozil na dan (Šentilj) do 82.000 vozil na dan (odsek Sneberje–Zadobrova). Na primorskem avtocestnem kraku je znašal od 42.000 (razcep Srmin) do 94.000 vozil na dan (odsek Kozarje–Brezovica), na gorenjskem avtocestnem kraku pa od 21.000 (Karavanke) do 99.000 vozil na dan (odsek Koseze–Brdo). Na ljubljanski obvoznici je povprečni dnevni promet znašal okoli 80.000 vozil. Na celotnem omrežju avtocest in hitrih cest je v poletnih mesecih lani delež vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone znašal približno enajst odstotkov.

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    Poletna vožnja brez stresa: Kako se pripraviti na (avto)cestni pekel

    Kakor pravijo na Darsu, se je v prvi polovici letošnjega leta promet na avtocestnem in hitrocestnem omrežju v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšal za približno pol odstotka. Kljub temu prometne obremenitve ostajajo visoke, predvsem v poletnih mesecih in na najbolj obremenjenih tranzitnih koridorjih, kjer ob koncih tedna pričakujejo izrazito povečan promet.

    V času poletne turistične sezone (do 6. septembra) za tovorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone veljajo naslednje omejitve prometa: ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorski avtocesti, hitri cesti in nekaterih drugih prometno bolj obremenjenih cestah pa od 6. do 16. ure; ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih pa velja prepoved vožnje od 8. do 22. ure.

    Kje pričakujejo največ zastojev?

    Največ zastojev darsovci pričakujeo na posameznih odsekih primorske avtoceste A1, ki je v poletnih mesecih zelo obremenjena s tranzitnim turističnim prometom. Dodatne zastoje povzročajo tudi obsežna obnovitvena dela na odseku med Ravbarkomando in Postojno oziroma na mostu čez Pivko, kjer promet poteka dvosmerno po polovici avtoceste, po dveh zoženih prometnih pasovih v vsako smer. Dela bodo predvidoma trajala do druge polovice novembra.

    Do konca avgusta zastoje pričakujejo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer zaradi obnovitvenih del promet poteka dvosmerno po polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaradi tehničnih značilnosti tega odseka vzpostavitev dodatnih začasnih prometnih pasov ni mogoča.

    Ob koncih tedna bo promet močno povečan tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, predvsem na odseku od predora Šentvid mimo razcepa Kozarje proti Brezovici. Tam lahko vozniki pričakujejo občasne zastoje.

    Na Darsu zagotavljajo, da pred vrhuncem poletne turistične sezone ne bodo odpirali novih delovišč z obsežnejšimi obnovitvenimi deli. Na fotografiji promet med gradnjo tretjega pasu na avtocesti med Šentjakobom in Domžalam. FOTO: Leon Vidic
    Na Darsu zagotavljajo, da pred vrhuncem poletne turistične sezone ne bodo odpirali novih delovišč z obsežnejšimi obnovitvenimi deli. Na fotografiji promet med gradnjo tretjega pasu na avtocesti med Šentjakobom in Domžalam. FOTO: Leon Vidic

    Na Darsu zagotavljajo, da pred vrhuncem poletne turistične sezone ne bodo odpirali novih delovišč z obsežnejšimi obnovitvenimi deli. V prihodnjih dneh se bodo končala dela na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem ter med Spodnjim Brnikom in Vodicami, sledilo bo postopno odstranjevanje zapor in vzpostavitev običajne prometne ureditve, kar bo prispevalo k boljši pretočnosti prometa.

    Ekipe vzdrževalcev avtocestnega omrežja so po zatrdilih upravljavca tudi v času vrhunca poletne turistične sezone ves čas v pripravljenosti. Posebno pozornost namenjajo hitremu posredovanju ob prometnih nesrečah, okvarah vozil in drugih izrednih dogodkih, saj je cilj, da se posledice čim prej odpravijo in promet ponovno steče.

    Darsovci bodo ob prometno zelo obremenjenem vikendu konec julija oziroma v začetku avgusta spet delili vodo na počivališčih ob avtocesti. Fotografija je z nedavne akcije Agencije za varnost prometa. FOTO: AVP
    Darsovci bodo ob prometno zelo obremenjenem vikendu konec julija oziroma v začetku avgusta spet delili vodo na počivališčih ob avtocesti. Fotografija je z nedavne akcije Agencije za varnost prometa. FOTO: AVP

    Poleg tega izvajajo tudi preventivne aktivnosti, poudarjajo na Darsu. Zadnji konec tedna v juniju, ko so temperature dosegle rekordne vrednosti za ta mesec, so na posameznih počivališčih ob primorski avtocesti uporabnikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcijo bodo ponovili tudi ob prometno zelo obremenjenem vikendu konec julija oziroma v začetku avgusta.

    Nasveti za čim manj naporno vožnjo

    Vstop v vrhunec poletne turistične sezone prinaša obdobje visokih temperatur in povečanega prometa, zato od voznikov zahteva še več odgovornosti in previdnosti. Na vozne sposobnosti vplivajo utrujenost, priprave na daljšo pot in visoke temperature, ki zmanjšujejo zbranost in podaljšujejo odzivni čas voznika.

    Poletne nevihte, nalivi in toča lahko prometne razmere v zelo kratkem času bistveno poslabšajo, dodatne težave pa povzročajo zastoji. Zato Dars voznike poziva k defenzivni vožnji, spoštovanju prometnih pravil in prilagajanju hitrosti razmeram na cesti.

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    Poletna vožnja brez stresa: Kako se pripraviti na (avto)cestni pekel

    Za varno in čim bolj udobno potovanje voznikom priporočajo, da pot načrtujejo vnaprej, pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere ter si zagotovijo dovolj časa za postanke in počitek, s seboj pa naj imajo dovolj tekočine in tudi kakšno malico. Pri načrtovanju poti naj posebno pozornost namenijo območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju.

    Med prometno najbolj obremenjenimi so trenutno odseki primorske avtoceste med Ravbarkomando in Postojno, kjer bodo dela potekala vse poletje, štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami (predvidoma do konca avgusta) ter med Domžalami in Ljubljano, kjer bodo dela prav tako trajala skozi poletne mesece. Obsežnejša obnovitvena dela potekajo tudi na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico (predvidoma do konca avgusta), na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem, na gorenjski avtocesti med Naklim in Vodicami (predvidoma do prve polovice avgusta) ter na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana center (predvidoma do konca julija).

    Varnost naj bo na prvem mestu

    Dars ob povečanem prometu opozarja tudi na ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in smrtno nevarna: vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil zaradi fotografiranja, sprehajanja ali drugih aktivnosti. V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti na varno za varnostno ograjo. V primeru zastoja je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu, pri čemer se morajo vozila na skrajnem levem prometnem pasu umakniti skrajno levo, vozila na desnem oziroma srednjem prometnem pasu pa skrajno desno, po potrebi tudi na odstavni pas.

    V primeru zastoja je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Dars opozarja, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali se vključevati v reševalni pas. Na arhivski fotografiji pogled iz policijskega vozila na reševalni pas. FOTO: PU Ljubljana
    V primeru zastoja je obvezno pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Dars opozarja, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali se vključevati v reševalni pas. Na arhivski fotografiji pogled iz policijskega vozila na reševalni pas. FOTO: PU Ljubljana

    Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno. Le tako je intervencijskim službam omogočen hiter in varen dostop do kraja dogodka. Dars ob tem opozarja, da je prepovedano voziti za intervencijskimi vozili ali se vključevati v reševalni pas.

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