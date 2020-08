Je dražje razkužilo proti koroni tudi bolj učinkovito?

Poziv ZPS inšpektorjem



Alkohol mora biti na prvem mestu med oznakami

Alkohol v razkužilu mora biti naveden na prvem mestu med sestavinami. FOTO: ZPS

Doma namesto razkužila milo in voda

Učinkovita proti koronavirusu so razkužila z najmanj 60 volumskimi odstotki alkohola. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kaj pa protibakterijska mila?

Še nekaj nasvetov ZPS



- prazna embalaža razkužila spada med nevarne odpadke

- razkužilo ni nadomestilo za umivanje umazanih rok

- uporabo sušilnikov za roke v zdravstvenih ustanovah stroka odsvetuje, tudi za javne prostore niso najboljša izbira zaradi obsežne kontaminacije prostora z mikroorganizmi na rokah





Ljubljana – Za liter razkužila znamke Victoria Beauty proti virusu sars-cov-2 je treba v naših trgovinah odšteti neverjetnih 62,5 evra. A mogoče ga je dobiti tudi za slabih deset evrov, denimo znamko BioXcare. Kakšno vlogo igra pri zaščiti pred koronavirusom cena razkužil? Ali ga enako učinkovito uničijo vsa z vsaj 60-volumskimi odstotki alkohola?Od petnajstih izbranih razkužil, ki jih je pregledala Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), so se za učinkovita proti koronavirusu v resnici izkazala vsa – razen enega; vseh štirinajst preizkušenih izdelkov ob pravilni uporabi ustreza tudi smernicam Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Toda pojavila se je druga težava. Kot opozarjajo na ZPS, vsa razkužila, ki uničujejo koronavirus, ne uničujejo hkrati tudi vseh drugih, prav tako pogostih virusov (brez ovojnice). Zanje je namreč potrebna več kot 60-odstotna vsebnost alkohola. Zatoz ZPS potrošnikom svetuje, naj pred nakupom preverijo, ali je alkohol na prvem mestu med sestavinami razkužila, kakšno koncentracijo alkohola vsebuje in seveda – koliko stane.Kakšna pa so razkužila ob vstopu v trgovske, gostinske in druge lokale? Ali tudi ta ustrezajo smernicam WHO? Brizgalniki mnogokrat izbrizgajo minimalne količine, prepogosto so prazni. ZPS zato poziva zdravstveni inšpektorat, naj čim prej preveri tudi ustreznost teh razkužil.Razkužila so draga, njihovo označevanje pa ne vedno najboljše, so za petnajst vrst razkužil, ki jih je mogoče kupiti v naših trgovinah, drogerijah in na bencinskih črpalkah, ugotovili »preizkuševalci« ZPS. V njih so preverjali vsebnost količine alkohola. Alkoholi namreč od vseh antiseptikov najhitreje baktericidno učinkujejo.Na trgu je veliko izdelkov označenih za dezinfekcijo, razkuževanje in podobno, v katerih alkohol ni nujno na prvem mestu seznama sestavin. To pa pomeni, opozarja ZPS, da je alkohola v izdelku manj kot 50 odstotkov. Da bo razkužilo učinkovito proti koronavirusu, mora, kot rečeno, vsebovati najmanj 60 volumskih odstotkov alkohola. Pred jesenjo in zimo oziroma pred porastom okužb z drugimi virusi, med katerimi so najpogostejši virusi gripe, respiratorno-sincicijski virus, pa tudi adenovirusi, ZPS priporoča razkužila z najmanj 80 volumskimi odstotki alkohola, hkrati pa opozarja na izdelke z oznakami, ki potrošnika zlahka zavedejo, kot je, denimo, rdeč križ, saj le namigujejo, da gre za razkužilo. Negotova je tudi umestitev izdelka na polici poleg razkužil. Navedbe, kot so »dezinfecira«, »uniči viruse in bakterije« in podobno še ne pomenijo, da je izdelek primeren proti virusu sars-cov-2. Potrošnik preprosto mora poiskati informacijo o vsebnosti alkohola.Toda na embalaži preizkušenih izdelkov so različne oznake: nekateri proizvajalci vsebnost alkohola navajajo v odstotkih mase na volumen, drugi v volumskih odstotkih, tretji kot težo alkohola v stotih gramih izdelka. Masni in volumski odstotki se nekoliko razlikujejo: 70 volumskih odstotkov ustreza 63 odstotkom masnih, 80 volumskih odstotkov ustreza 74 odstotkom masnih in 85 volumskih odstotkov pomeni 80 odstotkov masnih.Izdelki za razkuževanje rok so ob pojavi epidemije covida-19 pristali v številnih nakupovalnih košaricah kot nujen »dodatek« v gospodinjstvih in s tem tudi na seznamu najbolj potrošnega blaga. A pogosta in dolgotrajna uporaba razkužil lahko koži tudi škodi. Na nekaterih izdelkih piše, da vsebujejo tudi negovalne sestavine, a naj vas to ne zavede, pravijo na ZPS, saj niso namenjeni za nego kože. Tudi dišavam v njih se je bolje ogniti, saj pogosto povzročajo alergije.Če je le mogoče, naj razkužilo nadomestita tekoča voda in milo, svetuje ZPS. Doma, v službi ali v restavraciji sta tekoča voda in milo vedno na voljo, zato razkužil ne potrebujemo. Miljenje naj traja najmanj minuto, celotno umivanje pa od dve do tri minute.Priporočajo pa uporabo razkužil v javnem potniškem prometu ali ob vstopu v javne prostore, denimo v zdravstvene ustanove, trgovine, pošte in podobno.Raje ne, pravijo na ZPS, saj voda in milo zadostujeta za odstranjevanje umazanije, bakterij in virusov, medtem ko dolgotrajna uporaba protibakterijskih mil lahko povzroči odpornost mikroorganizmov proti vsem antibakterijskim učinkovinam ali snovem, kar povečuje tveganje za okužbe. Nepotrebni so tudi vlažilni robčki, ki imajo zaradi koncentracije aktivnih sestavin manjši učinek kot tekoča razkužila. Poleg tega sestavine s protibakterijskim učinkovanjem uničujejo bakterije, ne glede na to, ali gre za »dobre« ali »slabe«.