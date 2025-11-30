Že zdaj je cepljenih proti gripi več kot lani v celotni sezoni. Dokaj zgodnja sezona tudi v Sloveniji.

V tednu, ko je število cepljenih proti gripi v Sloveniji že preseglo skupno lansko številko, nas je doseglo tudi uradno sporočilo – če tega morda niste zaznali po odsotnih ali obolelih okoli sebe –, da se je število okužb dihal precej povečalo. Je gripa pohitela tudi k nam? O zgodnjem začetku kroženja gripe namreč poročajo iz Velike Britanije, Španije in Norveške. Po statistikah Nacionalnega inštituta za javno zdravje med povzročitelji okužb dihal še vedno prevladujejo rinovirusi oziroma povzročitelji običajnega prehlada, relativno veliko je tudi primerov covida-19, sledijo virusi parainfluence in adenovirusi, a pojavljajo se tudi že posamični potrjeni primeri gripe – toliko, da že lahko rečemo, da smo prestopili prag začetka sezone gripe, ni pa še v polnem razmahu. Cepljenje ob ...