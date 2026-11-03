Je hrana v slovenskih trgovinah varna pred kibernetskimi napadi

Zanimalo nas je, kako so na napade, kot so bili nedavno po EU, pripravljene naše trgovine.
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Nekatere slovenske trgovine pravijo, da že imajo varnostne ukrepe, druge so jih šele danes sprejemale. Foto Sergei Karpukhin/Reuters
Potem ko so bile nedavno v sedmih državah Evropske unije trgovine s hrano domnevno tarče kibernetskih napadov, zaradi česar so se hladilniki in zmrzovalniki spremenili v grelnike tako da so morali trgovci zavreči velike količine pokvarjene hrane, nas je zanimalo, kako so na takšne napade pripravljene naše trgovine. Ali se torej to lahko zgodi tudi v Sloveniji? Nekatere mreže živilskih poslovalnic zatrujejo, da so na to pripravljene, druge so šele danes sprejemale zaščitne ukrepe.
Slovenski trgovci v tokratnem kibernetskem napadu niso bili vpleteni, saj so bile tarče predvsem poslovalnice v Belgiji, na Švedskem, Luksemburgu, Estoniji, Finskem, Irskem in na Nizozemskem, že pred tem pa v Franciji. Ker bi se lahko v takšni mreži znašli tudi naši trgovci, nas je zanimalo, kako so pripravljeni ...
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