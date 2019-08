FOTO:Je Hrvaška sploh lahko komu zgled in v čem?

Ljubljana – Hrvaška je »izredna zgodba o uspehu, lahko je vzor drugim državam«, je ob torkovem obisku v Zagrebu dejala Ursula von der Leyen. Pogledali smo nekaj kazalnikov, ki kažejo, kakšno je življenje v državah, ki jih je ta teden obiskala nova predsednica evropske komisije, in kaj kažejo primerjave s Slovenijo.Besede novoizvoljene prve dame evropske komisije so votle in ne temeljijo na realnih dejstvih. Prebivalci Hrvaške imajo namreč zelo nizko kupno moč, nižjo od njih imajo v EU le še Bolgari in Romuni. Po kupni moči je sosednja Hrvaška, ki ima resda čudovito obalo, ob kateri si oddih vsako poletje privošči tudi ...