Je imel Popaj vendarle prav?

Težka sapa, pešanje …

Določena stopnja anemije, slabokrvnosti, je prisotna pri desetini, starejših od 65 let, ima pa jo kar od 20 do 25 odstotkov starejših od 85 let.



Vzroki

Vsekakor velja, da je najbolje uživati domačo pridelano hrano, jo pripravljati svežo in sestavljati pestro.



Uvrstitve

Dobro je vedeti, da se v organizmu lažje in bolj učinkovito absorbira tako imenovano hemsko železo iz skupine živil, kot so meso, ribe in morski sadeži.

Tudi po 120 letih od odkritja krvnih skupin A, B, AB in 0, za kar je zaslužen avstrijski zdravnik, se še danes ne ve, zakaj in kako sploh obstajajo temeljne razlike pri človekovi življenjski tekočini. Sodobna medicina pa vse bolj natančno prodira v skrivnosti delovanja krvi, krvnih in drugih celic.Krvna slika je osnovna in zagotovo najpogostejša preiskava v medicini, kjer med motnjami in odstopanji od optimalnega razmerja njenih celičnih sestavin, vitaminov, mineralov, maščobnih kislin in drugega, kar kroži po organizmu, ugotavljajo, da pomembnemu deležu ljudi občasno ali kronično primanjkuje železa.Telo ga nujno potrebuje, saj brez zadostne količine tega elementa ne more pravilno delovati. Železo ima ključno vlogo pri tvorjenju rdečih krvnih celic, delovanju srca in skeletnih mišic, odzivu na okužbe, ohranjanju ravni energije in normalnem delovanju možganov. Primanjkuje ga kar tretjini svetovnega prebivalstva. Kot natančneje pojasnjuje kardiolog Miz UKC, je določena stopnja anemije, slabokrvnosti, prisotna pri desetini, starejših od 65 let, ima pa jo kar od 20 do 25 odstotkov starejših od 85 let.Poleg tega da bistveno poslabša kakovost življenja, vpliva na preživetje. Znanih je več vrst slabokrvnosti. Skoraj 30 odstotkov žensk v rodnem obdobju ima anemijo, povezano z menstruacijo, in približno 40 odstotkov nosečnic.Katere težave ima posameznik s slabokrvnostjo, je po besedah dr. Cevca odvisno od tega, kako nizko raven hemoglobina v krvi ima in tudi od vzroka anemije, saj je slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa pogosto posledica druge bolezni, kot na primer krvavitve v prebavno cev ob razjedah ali pa rakavih obolenjih, vnetnih črevesnih boleznih. Dostikrat je posledica nezadostne absorpcije, prehajanja železa v telo, kar je lahko posledica okvare transporta železa pa tudi pomanjkanja razpoložljivega železa zaradi neustrezne prehrane, ki ne vsebuje tega elementa.S kakšnimi težavami se slabokrvni bolnik sooča, je odvisno od stopnje anemije in od hitrosti njenega nastanka. Pri postopoma nastali slabokrvnosti ljudje tožijo o hitri utrudljivosti, splošni nemoči, hitrem utripu srca, težki sapi, šumenju v ušesih, zaspanosti, oteženi koncentraciji, prebavnih težavah, spolni nemoči, motnji menstrualnega ciklusa ... Če pa nastane hitro, denimo ob nenadni obilni krvavitvi, je posledica lahko zelo dramatična in je seveda nujno zelo hitro ukrepanje.Siceršnje zdravljenje zaradi pomanjkanja železa se določi glede na vzrok, ki se zdravi najprej, kot na primer krvavitev iz prebavil, zatem pa se lahko uvedejo zdravila v obliki tablet, sirupov, intravenskih zdravil železa, ob hudi anemiji pa transfuzije eritrocitov.Specialistka hematologinja Irena Preložnik Zupan potrjuje, da bolnike z anemijo srečujejo na različnih področjih medicine, saj ta v večini primerov spremlja druga obolenja. Tako so tudi klinični simptomi in znaki največkrat neznačilni in pomešani s simptomi in znaki pridruženih bolezni.Vsekakor pa anemija vedno prispeva k poslabšanju splošnega stanja bolnika. Diagnozo postavijo na osnovi natančnega pregleda krvne slike, običajno s koncentracijo hemoglobina, hematokritom in drugimi eritrocitnimi indeksi. Sledi razširjena diagnostika pridruženih bolezni. Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je spodnja normalna vrednost koncentracije hemoglobina za moške 130 g/l in za ženske 120 g/l. Če je pri bolniku znana koncentracija hemoglobina iz obdobja, ko je bil še zdrav, jo upoštevajo kot njegovo normalno vrednost. Odklon od te vrednosti je pomembnejši kot odklon od priporočene referenčne vrednosti.Najpogostejši vzroki anemije so pomanjkanje železa, vitamina B12 ali folne kisline, krvavitve in hemoliza ter številne sodobne kronične bolezni. Zato ob anemiji vedno presodijo, ali gre za pomanjkanje železa, vitamina B12 ali folne kisline, in pomanjkanje nadomestijo, hkrati pa vedno poskrbijo za ustrezno diagnostiko in zdravljenje spremljajočih bolezni. Anemija spremlja tudi kronična obolenja srca in ožilja.In kako z vsakdanjim ravnanjem poskrbimo za optimalno preskrbljenost organizma s tako pomembnim mineralom? S pravilno izbiro prehrane, sveže pripravljenimi rednimi obroki je mogoče preprečiti pomanjkanje železa, če to nastane zaradi prehranskih vzrokov. Če poglavitni vzrok ni v osiromašeni prehrani, je treba ukrepati glede na laboratorijske izvide krvi in klinične preiskave.Vsekakor velja, da je najbolje uživati domačo pridelano hrano, jo pripravljati svežo in sestavljati pestro. Na drugi strani naj bi se kar najbolj izogibali živilom, ki vsebujejo veliko sladkorja, bele moke in raznih dodatkov, ker taka prehrana vodi v nastanek kroničnih bolezni in v slabokrvnost. Dobro je vedeti, da se v organizmu lažje in bolj učinkovito absorbira tako imenovano hemsko železo iz skupine živil, kot so meso, ribe in morski sadeži. Nehemsko železo, ki se nekoliko slabše absorbira v telo, pa je v semenih, žitih, oreških in zeleni listnati zelenjavi. Anemija zaradi pomanjkanja železa je pogosto spremljevalka ljudi, ki ne uživajo mesa.Čeprav naj bi se po nekaterih virih strokovnjaki nekoč pri preračunavanju količine železa v špinači zmotili in naj otrokom pa tudi odraslim simpatična Popaj in Oliva ne bi več upravičeno poosebljala z železom bogate in za zdravo rast in razvoj neprecenljivo pomembne špinače, temu živilu ne gre odrekati ugotovitve, da je upravičeno priljubljeno in koristno; verjetno za kanček bolj kot denimo – krvavice.V eni od razpredelnic, železnem repertoarju živilskih analiz, ki kažejo, koliko miligramov železa vsebuje 100 gramov posameznega živila, na prvem mestu kraljuje čičerika (6,1), na drugem tofu (5,4), na tretjem črni koren (3,3). A že četrto mesto z 2,7 mg si delita špinača in blitva. Sledijo motovilec, zeleni grah, brokoli, endivija in druga zelenjava, ki ima tudi druge pomembne minerale in vitamine, pa je že zato koristno, da vsakdanji obroki vsebujejo tudi čim več sveže zelenjave, sadja, vmes kot dodatek tudi oreške, suhe marelice, mandlje, lešnike … Potrjeno je, da največ železa vsebuje meso; krvavica denimo 29,4 mg na 100 gramov, svinjska pašteta 18, goveja šunka in pršut 9,8, telečja pašteta 7,9.Med morsko hrano so po vsebnosti železa na prvem mestu ostrige in klapavice (5,8), za njimi sardine v olju (2,5), raki (2), kozice (1,8), skuša in tun, ki vsebujeta 2 mg železa na 100 gramov živila. V skupini živil, ki so pogosteje na jedilniku, so v košarici s kruhom in žitaricami daleč na prvem mestu pšenični otrobi s 16 mg, za njimi z 9 mg proseni kosmiči. Tako so se in se še pujsi lepo redijo, kokoši pa so dobre nesnice, če uživajo hrano, bogato z otrobi.Kot je bila nekoč za otroke prosena kaša koristna vsakdanja paša, to vlogo danes za vse generacije enako dobro opravljajo priljubljenejši proseni kosmiči; ovsena kaša vsebuje 4,2 mg železa. S 7,6 mg železa so za tri stopničke višje pšenični kalčki. Nezanemarljivih od 3 do 3,5 mg železa vsebujejo še ajdova kaša, pumpernikel (vrsta kruha) in testenine z jajcem.Jajčni rumenjak s 5,5 mg železa zaseda prvo mesto med mlečnimi in jajčnimi izdelki; topljeni in druge vrste siri ga imajo vsi pod 1 mg, mleko, jogurt, smetana le 0,1 mg. Vsebnost železa pri žitih in žitnih izdelkih se giblje od 2,8 (ječmen), 2,7 (grahamov kruh) do 2,4 v rženem in 1,2 v belem kruhu. Na drugi strani so s tem mineralom bogatejši suha soja (9,7), navadna leča (8,) in beli fižol s 7 mg na 100 g živila.Seveda so vse to le orientacijski podatki, nekateri morda presenetljivi in v nasprotju s priljubljenimi modnimi kulinaričnimi zapovedmi ali prepovedmi, ki se neredko spreminjajo skoraj z danes na jutri. Najbolje je kar verjeti izkušenim zdravnikom in prehranskim strokovnjakom, da je na splošno, če ni zdravstvenih zadržkov in posebnih priporočil, treba uživati preprosto pestro, mešano prehrano, poslušati svoje telo ter ob spremembah, kot so na primer izrazita bledica, slabo počutje in podobno pri manjkanju železa, poiskati zdravniški nasvet.Na splošno pa se je koristno izogibati kruhu in izdelkom iz bele moke in jih zamenjati s polnozrnatimi, kjer je izbira vse bogatejša. Koristno je tudi vedeti, da kava in pravi čaj zmanjšata absorpcijo železa, zato naj ju ne bi uživali sočasno z mesom in drugimi živili z železom.