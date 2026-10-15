Večina lastnikov nepremičnin verjetno predvideva, da bi bili obveščeni, če bi nekdo na njihovem naslovu prijavil stalno ali začasno prebivališče. Toda v praksi se lahko zgodi, da je na naslovu prijavljena oseba, za katero lastnik sploh ne ve.

Prijava prebivališča je sicer zakonsko urejen postopek, pri katerem soglasje lastnika ni edini način dokazovanja pravice do prebivanja. Kaj pa, če se izkaže, da prijavljena oseba dejansko ne živi na naslovu? Lastnik lahko zahteva preverjanje dejanskega stanja, ne more pa samovoljno doseči izbrisa osebe iz evidence.

Na Deloindom.si pojasnjujemo, kje in kako lahko lastniki pridobijo uradne podatke o prijavljenih osebah, kakšen postopek sledi ob ugotovljenih nepravilnostih in katere možnosti imajo za zaščito pred morebitnimi lažnimi prijavami.