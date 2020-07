Horvat: Policijsko državo je vzpostavljal Marjan Šarec

Vodja poslanske skupine NSije zaprosil za seznam vpogledov v osebne evidence na policiji , ki je pokazal na okrog 20 vpogledov od novembra lani do maja letos. Najbolj nenavadni vpogledi pa naj bi bili tisti, ki naj bi se dogajali med 17. in 21. februarjem letos, torej ko so potekala pogajanja za vstop v novo vlado.A če je šlo tudi dejansko za neupravičene vpoglede, na kar namiguje Horvat, je za zdaj še nemogoče odgovoriti, saj tako notranjevarnostni postopek na policiji kot inšpekcijski postopek informacijskega pooblaščenca, v katerem preverjajo obdelave osebnih podatkov 55 politikov in ki so ga začeli na podlagi izraženih dvomov v javnosti, še potekata.Horvat je pojasnil, da je opozicija na včerajšnji seji, ko so obravnavali nov protikoronski paket, koaliciji očitala, da z ukrepi postaja Slovenija policijska država, da ta vlada želi slediti državljanom. Horvat zanika te očitke in se je nanje odzval z listom papirja, ki kaže podatke, ko mu je policija v času prejšnje vlade sledila. Spomnil je, da je Žan Mahnič vodjem poslanskim skupin sporočil, da so »ugotovili, da so na policiji nepooblaščeno vpogledovali v osebne podatke poslancev in ministrov v času vlade Marjana Šarca«. Na podlagi tega je nato konec maja zahteval podatke o vpogledih. Povedal je, da je sredi junija prejel korekten dopis iz notranjega ministrstva in dobil izpis vpogledov. »Nikakor ne najdem vzročne povezave, kako bi nekdo 35 minut pred polnočnico vpogledoval v moje podatke. Zakaj? Morda bo odgovoril,« je povedal.»Očitki, da mi vzpostavljamo policijsko državo, ne držijo. To je, po tem sodeč, vzpostavljal Marjan Šarec in njegovi pomagači,« je dodal.​Zahteval bo odgovore, zakaj so vpogledovali. Več poslancev je zaprosilo za tak izpis. V poslanski skupini se bodo organizirano obrnili na informacijsko pooblaščenko, da preveri, zakaj je policija vpogledovala v njegove podatke. »​Seveda me bo zanimalo tudi, zakaj so na uradu informacijske pooblaščenke prav tako vpogledovali v moje osebne podatke.«»Če bo več poslancev dobilo take izpise, bomo zganjali velik hrup, da bi vzpostavili demokracijo v tej državi,« je poudaril in zanikal, da bi napadal neposredno policijo.Horvat o policijskih vpogledih v njegovo osebno mapo:Kot so sinoči sporočili z generalne policijske uprave, lahko policisti osebne in druge podatke obdelujejo le zaradi opravljanja policijskih nalog, se pravi mora imeti za vpogled v posamezno evidenco utemeljen razlog. Policija pri preverjanju zakonitosti in strokovnosti ter zaradi zagotavljanja notranje varnosti v policiji preverja tudi obdelave podatkov, ki jih v policijskih zbirkah obdelujejo uslužbenci policije.V primeru dvoma policija začne notranjevarnostni postopek. »Če se z notranjo preiskavo ugotovi sum storitve kaznivega ravnanja, policija uvede, ali predlaga uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejme ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti. Prav tako policijo redno nadzorujejo različne inštitucije,« je pojasnila tiskovna predstavnica policije