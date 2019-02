Je sporno meso prišlo do uporabnikov?

Uprava za varno hrano danes nadaljuje z ugotavljanjem, kam natančno je prispelo sporno meso iz poljskih klavnic, v katerih so, kot so razkrili preiskovalni novinarji , klali hudo bolne krave, a njihovo meso so prodajali kot zdravo.Slovenske inšpektorje je distributer, ki za Slovenijo v Nemčiji nabavlja meso za kebabe, da je bilo v pripravku tudi sporno poljsko meso. Po besedah direktorice inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinje šlo za eno serijo kebabov in da bodo prepovedali uporabo mesnih pripravkov za kebab, medtem pa čakajo na uradne informacije nemških oziroma poljskih veterinarjev. Ali je sporno meso pri nas prišlo tudi do potrošnikov, še ni jasno. Več bo znanega danes, so za Delo povedali pri inšpekciji.V drugih slovenskih klavnicah spornega mesa niso našli.Ob izbruhu afere so pri slovenski upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnili, da za skupni evropski trg velja prost pretok blaga - tudi mesa. »Gospodarski subjekti so tisti, ki se odločijo kje in pod kakšnimi pogoji bodo nabavljali surovine. Pravila nadzora nad pridelavo, predelavo in distribucijo živil so za vse države članice harmonizirana, način izvajanja pa je seveda odvisen od kvalitete nadzornega sistema. Poljski primer pa je prikaz neizvajanja evropske zakonodaje in predvsem, da nadzorni sistem ni pravočasno odkril goljufivih praks,« so poudarili. Po razkritju spornih poljskih praks so slovenski inšpektroji izvedli identifikacijo pošiljk mesa iz Poljske v odobrenih obratih in pričeli z preventivnim vzorčenjem za analizo.