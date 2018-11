Je to resnično življenje ali zgolj fantazija?

Nemška kanclerka Angela Merkel FOTO: AFP

Nedavno je kupil portoroško Marino, pred meseci trgovca s tehničnim blagom Big Bang, pred štirimi leti je z nakupom celjskega Izletnika začel zgodbo na področju prevozov. Poimenovali so ga kar »serijski nakupovalec podjetij«. Novinarkaje nekaj mesecev čakala, da je, eden najbogatejših Slovencev, privolil v intervju. Nerad se namreč izpostavlja, poleg tega ga po vsakem medijskem nastopu zasujejo s poslovnimi idejami in predlogi.Urednik Sobotne prilogepa se je pogovarjal z enim najslavnejših zgodovinarjev na pletu –. Pred kratkim je pri nas izšla njegova knjiga Trg in stolp (Omrežja, hierarhije in boj za globalni vpliv). Niall Ferguson, ki je bil v mladosti punker in hkrati podpornik Margaret Thatcher, si v knjigi Trg in stolp zastavlja vprašanje, kako sploh razumeti zgodovinske procese in družbo.Kako razumeti sedanjost, je v portretu novega brazilskega predsednika Bolsonara, ki mu pravijo tudi »tropski Trump«, opisalV Sobotni prilogi nismo pozabili niti na napovedani odstop tega tedna – o Angeli Merkel piše v uvodnikupa je pogledala v Italijo, kjer se vse spreminja in hkrati vse ostaja isto.Delov dopisnik iz New Yorkaje bil na obisku v Zahodni Virginiji, v okrožju McDowell, ki velja za epicenter sodobne ameriške revščine. Kolumnistka Sobotne prilogepa piše tudi o tem, da bogataši v silicijevi dolini, večinoma zaposleni v podjetjih, ki služijo s pomočjo interneta, od varušk zahtevajo podpis pogodbe, da otrokom ne bodo dovoljevale dostopa do interneta in da v njihovi prisotnosti ne bodo uporabljale niti pametnih telefonov.si je ogledala film Bohemian Rhapsody.se je pogovarjala z režiserko Sonjo Prosenc, ki je na festivalu v Karlovih Varih za film Zgodovina ljubezni dobila posebno omembo žirije za izjemen umetniški dosežek.pa se je s pogovarjala s slovaškim koreografom Milanom Tomášikom, ki je prišel za štiri mesece v Slovenijo, zdaj pa tukaj živi in ustvarja že desetletje.