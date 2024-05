Je v Ljubljani sploh še kaj odprtega?

V nadaljevanju preberite:

V gostinstvu in turizmu vrsto let primanjkuje ustreznega kadra, kar se vedno bolj kaže v krajših odpiralnih časih lokalov in restavracij. V Ljubljani je večernega in nočnega življenja čedalje manj. A kot poudarjajo gostinci, so za to krive tudi »nove navade Slovencev«, ki zvečer raje ostanejo doma, kot pa se zabavajo po klubih.

Stroški delovne sile so se občut­no zvišali, hkrati so vsi soočeni z višjimi cenami pri dobaviteljih in energentih. »Zaradi pomanjkanja delovne sile so morali številni gostinci prilagoditi poslovanje. Eden izmed načinov je tudi skrajšanje delovnega časa lokala ali gostinskega obrata,« pravijo na obrtno-podjetniški zbornici.

Po epidemiji se je nočno življenje izrazito spremenilo. Po koncu omejitev je bila obiskanost naših lokalov in nočnih klubov rekordna, potem pa se je to spremenilo ....