Je vaš požarni red skladen z zakonodajo? Najpogostejše napake podjetij

Požari v poslovnih in industrijskih objektih se zgodijo pogosteje, kot podjetja pričakujejo. Posledice pa lahko hitro vodijo do poškodb zaposlenih, dolgotrajnih izpadov dela ali nepopravljive škode na premoženju. Prvi korak k urejeni požarni varnosti je jasno opredeljen in dejansko uporaben požarni red, ki ga zakonodaja zahteva za večstanovanjske, poslovne in industrijske objekte.

Dobro pripravljen dokument ni namenjen le formalnemu izpolnjevanju obveznosti. Je operativen pripomoček, ki določa odgovornosti, ukrepe in postopke za ravnanje v prvih minutah požara. Kljub temu se v praksi pogosto izkaže, da dokument obstaja, a ne odraža realnega stanja ali ni skladen s predpisi.

Podjetja se zaradi zahtevnosti področja pogosto obrnejo na strokovne partnerje. Med njimi je tudi Agil, ki ima dolgoletne izkušnje na področju požarne varnosti in varstva pri delu ter podjetjem pomaga pri pripravi dokumentacije in usposabljanj.

Kaj zakonodaja dejansko zahteva

Zakon o varstvu pred požarom in podzakonski predpisi določajo, da morajo uporabniki in lastniki objektov pripraviti požarni red, v katerem so jasno opredeljeni:

organizacija požarnega varstva,

preventivni požarni ukrepi,

postopki ob izbruhu požara,

naloge odgovornih oseb in zaposlenih.



Dokument mora med drugim vključevati:

opis objekta in dejavnosti,

pregled požarnih nevarnosti,

ravnanje z gorljivimi materiali,

smernice za vzdrževanje gasilne opreme,

postopke za javljanje požara in evakuacijo,

načrt usposabljanj ter evidence o izvedenih programih.



Požarni red je povezan tudi z oceno požarne ogroženosti ter načrtom evakuacije, zato ga je treba obravnavati kot del širšega sistema požarne varnosti v podjetju.

Najpogostejše napake pri pripravi in uporabi dokumenta

V številnih podjetjih se ponavljajo iste napake, ki lahko ob požaru povzročijo dodatna tveganja. Najpogostejše so:

uporaba generičnih vzorcev, ki ne odražajo dejanskega stanja,

zastareli podatki o odgovornih osebah ali kontaktih,

neusklajenost med zapisanim in dejansko razporeditvijo prostorov,

nejasno opisane naloge zaposlenih,

pomanjkljivi postopki evakuacije in začetnega gašenja,

dokument je zaposlenim neznan ali nedostopen,

manjkajo dokazila o usposabljanjih in vajah.



Pogost problem je tudi ta, da podjetje po prenovi prostorov ali spremembi dejavnosti dokumenta ne posodobi. Posledica so netočni evakuacijski načrti, napačni opisi poti ali neustrezno določen potek ukrepanja.

Kako mora biti strukturiran sodoben, skladen dokument

Da bo požarni red resnično uporaben, mora biti strukturiran jasno in pregledno. Učinkovit dokument praviloma vključuje:

Opis objekta in dejavnosti

Organizacijo požarnega varstva (odgovorne osebe, njihove naloge)

(odgovorne osebe, njihove naloge) Preventivne ukrepe (prepovedi, ravnanje z nevarnimi materiali)

(prepovedi, ravnanje z nevarnimi materiali) Tehnične ukrepe (gasilniki, hidranti, alarmni sistemi)

(gasilniki, hidranti, alarmni sistemi) Postopke ob požaru (javljanje, alarmiranje, gašenje, evakuacija)

(javljanje, alarmiranje, gašenje, evakuacija) Usposabljanja (vsebina, roki, preverjanje znanja)

(vsebina, roki, preverjanje znanja) Evidence in nadzor (evidence o vajah, usposabljanjih, servisih opreme)

Dokument mora biti napisan v razumljivem jeziku, ne sme vsebovati pretirano strokovnih izrazov, obenem pa mora biti dovolj konkreten, da ne pušča dvomov o postopkih in odgovornostih.

Povezava z varstvom pri delu in kulturo varnosti

Učinkovito uvedeno varstvo pri delu pomaga podjetju vzpostaviti jasne postopke, ki vključujejo tudi požarno varnost in redno preverjanje pripravljenosti zaposlenih.

V dobro urejenih podjetjih so požarni postopki vključeni v uvajalna in periodična usposabljanja, zaposleni vedo, kje je oprema za gašenje, vodje oddelkov poznajo svoje naloge, redne evakuacijske vaje pa so del letnih aktivnosti. Tak sistem omogoča hitrejše in varnejše ukrepanje v realnih situacijah.

Kdaj je čas za revizijo dokumenta

Požarni red ni dokument, ki bi ga podjetje pripravilo enkrat za vselej. Pregledati in posodobiti ga je treba ob vsaki večji spremembi v organizaciji ali objektu, na primer:

sprememba dejavnosti ali uvedba nove tehnologije,

gradbeni posegi in spremembe razporeditve prostorov,

povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih,

uvedba nove gasilne ali alarmne opreme,

sprememba zakonodaje ali internih pravil.



Če dokument zastara, lahko to resno vpliva na varnost zaposlenih in učinkovitost ukrepanja ob požaru.

Zakaj se podjetja odločajo za strokovno podporo

Priprava dokumentacije zahteva dobro poznavanje zakonodaje in izkušenj z delovnimi okolji različnih dejavnosti. Zato se številna podjetja odločijo, da pripravo ali posodobitev dokumentov prepustijo strokovnim partnerjem.

Agil podjetjem pomaga pregledati obstoječe stanje, posodobiti postopke, pripraviti dokumentacijo ter izvesti usposabljanja ali evakuacijske vaje. Tak pristop razbremeni interne ekipe, dokument pa je pripravljen skladno s predpisi in prilagojen realnim razmeram.

Kako preveriti, ali je dokument pripravljen pravilno

Za zaključek si lahko podjetje zastavi nekaj ključnih vprašanj:

Ali dokument natančno opisuje objekt in dejansko organizacijo dela?

Ali zaposleni razumejo svoje naloge ob požaru?

Ali se postopki evakuacije ujemajo z dejanskimi potmi?

Ali so evidence o usposabljanjih in vajah urejene?



Če je odgovor na katero od vprašanj negativen, je čas za posodobitev. Pri tem ima ključno vlogo kakovosten požarni red, ki je jasen, pregleden in v uporabi pri vsakodnevnih varnostnih postopkih.

Dolgoročno gledano podjetja največ pridobijo, ko dokument ni zgolj formalnost, ampak aktiven del sistema varnosti, ki ga redno posodabljajo in vključujejo v usposabljanje zaposlenih. Tak pristop bistveno zmanjša tveganja, poveča zanesljivost postopkov in okrepi varnostno kulturo podjetja.

