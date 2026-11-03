Je vdor v državno upravo povezan z nedelovanjem e-Kmetije?

Potem ko smo včeraj poročali o kibernetskem vdoru v informacijski sistem državne uprave, pri katerem je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov, od tega 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel, smo prejeli še odgovore Urada Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV).

Na URSIV so pojasnili, da zaradi interesa preiskave ne morejo ne potrditi ne ovreči morebitne povezave med kibernetskim incidentom, povezanim s sistemom Domino, in dogodkom na portalu e-Kmetija. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je namreč 27. oktobra uporabnike obvestila, da nekatere aplikacije na portalu začasno ne delujejo.

»V sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami nadaljujemo analizo obsega, okoliščin in morebitnih posledic incidenta. Ker preiskava še poteka, zaradi zaščite postopkov in preprečevanja morebitnega vpliva na njeno nadaljnje izvajanje podrobnosti trenutno ne moremo razkrivati,« so zapisali.

Ali je nedelovanje aplikacij na portalu e-Kmetija posledica kibernetskega napada ali drugega vzroka, so odgovorili, da URSIV obravnava oba varnostna incidenta.

Brez pojasnil o obsegu motenj v državni upravi

URSIV na vprašanje, kateri deli državne uprave so bili prizadeti ter katere njihove dejavnosti so zaradi incidenta trenutno okrnjene ali onemogočene, niso odgovorili. Zanimalo nas je torej, ali ima vdor poleg razkritja uporabniških podatkov tudi širše posledice za delovanje državnih organov. Prav tako niso pojasnilli, ali je nedelovanje aplikacij na portalu e-Kmetija povezano z aktualnim vdorom v informacijski sistem državne uprave.

Kot smo poročali že včeraj, nedostopnost aplikacij na portalu e-Kmetija zaposlenim na agenciji onemogoča obdelavo vlog vlagateljev in izvajanje izplačil. Med nedelujočimi so aplikacije za vnos poročil v okviru e-PRP, zunanjo trgovino, izvajanje tržnih ukrepov, intervencijo IRP15 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 in poročilni sistem.

Portal vsebuje obsežne podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev, živalih in podjetjih, zato vprašanje morebitne ogroženosti teh podatkov ostaja odprto. URSIV ni pojasnili ali so bili podatki uporabnikov portala kakor koli izpostavljeni.

Preiskava obeh varnostnih incidentov se torej nadaljuje, ključna vprašanja o morebitni povezavi med njima, identiteti prizadetega državnega organa in posledicah za delovanje državnih sistemov pa za zdaj ostajajo brez odgovora.