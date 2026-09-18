Je več zanimanja za duhovništvo del širšega obrata med mladimi?

Število duhovnikov in novomašnikov v Sloveniji se že desetletja zmanjšuje, in kot je za Delo dejal sociolog dr. Gorazd Kovačič z ljubljanske filozofske fakultete, je v prihodnosti ogrožen obstoj poklica, zato je toliko bolj izstopalo letošnje rekordno zanimanje za duhovniški poklic. V propedevtični letnik, namenjen razločevanju poklicanosti v duhovništvo, se je vključilo 16 kandidatov, največ v sedmih letih, odkar program poteka v sedanji obliki. Vpis v propedevtični letnik še ne pomeni poznejšega mašniškega posvečenja. Prav tako niso znani osebni motivi letošnjih kandidatov. Se pa povečano zanimanje pojavlja v času, ko raziskovalci med mladimi zaznavajo spremembe v odnosu do religije, predvsem med mladimi moškimi. FOTO: Voranc Vogel Približno polovica letošnjih kandidatov se je za vpis ...