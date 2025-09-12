Je vlada že kdaj sprejela podoben sklep kot za Milorada Dodika?

Prepoved vstopa v državo, ki jo je vlada sprejela na včerajšnji seji vlade v povezavi z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, je izjemno redek primer. Sklep je bil sprejet soglasno, obrazložitev pa ostaja tajna, kot smo poročali.

Doslej je vlada še najbolj podobno odločitev sprejela proti izraelskima ministroma za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in za finance Bezalelu Smotriču. Na seji 17. julija je namreč sprejela izhodišča za sprejetje ukrepov proti ministroma, ki, kot so pojasnili, s svojimi genocidnimi izjavami spodbujata skrajno nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev, zagovarjata širitev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu in prisilne izselitve Palestincev ter pozivata k nasilju proti palestinskemu civilnemu prebivalstvu. Zaradi tovrstnih dejanj ju je Slovenija razglasila za nezaželeni osebi, kar pa je drugačen institut od sklepa o prepovedi vstopa v državo.

Drugačen je tudi primer, ko je pred približno letom in pol ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (in ne vlada) za nezaželeno osebo (persona non grata) razglasilo ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom.

Bezazel Smotrič je od julija nezaželena oseba. FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Omenjenima izraelskima ministroma je ta teden vstop v državo sicer prepovedala Španija. »Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič sta sankcionirana in ne bosta mogla vstopiti na špansko ozemlje,« je ob tem sporočil zunanji minister José Manuel Albares.

Ben Gvir in Smotrič sta bila sicer že pred tem tarča različnih sankcij in ukrepov zahodnih držav, vključno z Veliko Britanijo, Avstralijo, Kanado, Novo Zelandijo, Nizozemsko, Norveško in Slovenijo. Podobno kot so tudi sankcije proti Dodiku že uvedle druge države, in sicer ZDA, njihovo finančno ministrstvo oziroma Ofac (Office od Foreign Assets Control), Velika Britanija, Avstrija in Nemčija.

O morebitnih sankcijah proti izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju za zdaj niso razpravljali, je včeraj dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Se pa utegne zgoditi, je dodal, da bo vlada o tem še razpravljala. »Verjemite, da imamo v naši državi dovolj kompetentnih strokovnjakov, ki znajo oceniti, kdaj in zakaj je primeren čas za to,« je povedal.