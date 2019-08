Je za razlitimi fekalijami v Žusterni politični motiv?

Izliv fekalij v morje pri Žusterni, ki se je zgodil minuli konec tedna, preiskuje tudi policija. Domnevno naj bi se onesnaženje vode zgodilo namerno, saj naj bi nekdo vrgel večji kos tekstila v kanalizacijski jašek in ga tako zamašil. Ob tem na koprski občini ugotavljajo, da se je v zadnjem času povečalo število nedovoljenih posegov v mestno infrastrukturo.



Med drugim so pristojne službe večkrat zaznale, da so šobe za zalivanje zelenic obrnjene v napačno smer, zraven praznega koša za smeti so odpadki, ki so malomarno odvrženi na tla, »Pristojne službe bodo zato o vseh morebitnih nedovoljenih posegih v mestno infrastrukturo dosledno obveščale organe pregona,.« so včeraj zvečer zapisali v sporočilu za javnost.



Včeraj popoldne pa se je oglasil tudi koprski župan Aleš Bržan, ki je na FB objavil zapis, v katerem opozarja na »naključja, ki se prepogosto dogajajo«.



»Naključja so redka, ko se ponavljajo, se moramo resno zamisliti. V letošnjem letu se naključno pojavljajo smeti ob praznih zabojnikih, nekateri se naključno čez noč prenapolnijo. Naključno se obračajo zalivalniki in z zelenic usmerjajo proti cestam,« je na svojem FB profilu zapisal koprski župan Aleš Bržan.



»Malo mimo naključja je nekdo pred tedni celo vlomil do zalivalnega računalnika v Žusterni in spremenil urnik zalivanja. Pred dnevi je naključno v kanalizacijsko cev zašla majica ali pulover (skozi školjko verjetno ne), par dni kasneje so v jašku našli kose stiroporja,« je nadaljeval.



»Teh in drugih naključij je sedaj že odločno preveč. Morda bi se lahko avtorji naključij zamislili, ali s takšnimi dejanji res škodujete občinskemu vodstvu ali predvsem sebi in ostalim občanom,« je sklenil.