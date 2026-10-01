Je zaradi vse višjih cen pogonskih goriv več pobegov z bencinskih črpalk?

V zadnjih mesecih je cena pogonskih goriv ena največjih novic, ki močno vplivajo na življenje in vsakdan ljudi po svetu, tudi v Sloveniji, kjer smo močno odvisni od avtomobilov. Razmere na regionalnih trgih naftnih derivatov se vse bolj negotove, kar se pozna tudi v tokratni spremembi cen pogonskih goriv. Bencin se je ta torek nekoliko podražil, med tem ko sta se dizelsko gorivo in kurilno olje opazno pocenila. Kot smo poročali, je k olajšanju na črpalkah prispevala tudi vlada, ki je podaljšala ukrep znižanje takse na CO2 na nič evrov. Koliko pa cene vplivajo tudi na več pobegov na bencinskih črpalkah? Je zaznati, da so ti pobegi postali bolj pogosti? Bistvenih odstopanj ni Na Petrolovih prodajnih mestih občasno opažajo primere, ko posamezniki po točenju goriva odpeljejo brez plačila, so ...