Jedilniki v brajici, gluhi in naglušni kot del osebja

Poletno planinsko dogajanje bo zaznamovano s prostovoljstvom in osveščanjem o gluhih in naglušnih ter slepih in slabovidnih. V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja bosta potekali akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah in Stopiva skupaj.Partnerji projekta želijo z vključevanjem prostovoljcev, podporo oskrbnikov in obiskovalcev koč pokazati, da so gore dostopne za vse, tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne, in da smo kot družba zmožni delovati vključujoče.»S pripravo obeh akcij smo skupaj z oskrbniki planinskih koč stopili v neznano. Z veliko pripravljenostjo za sodelovanje in odprtostjo sodelujočih nam je uspelo prebiti namišljene meje in pokazati, da planinstvo lahko vključuje in združuje. Z akcijama tudi sporočamo, da se s planinstvom lahko ukvarja tako rekoč vsakdo,« o akcijah pove vodja odbora Planinstvo za invalide/OPP in dolgoletni vodnik PZSPlaninska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah je po lanski uspešni prvi izvedbi, ko so bili nad njo navdušeni tako gluhi, naglušni in osebe s polževim vsadkom kot slišeči, dobila nadaljevanje. Letošnja sezona omenjene akcije se je sicer začela že maja na Planini nad Vrhniko, glavnina dogodkov pa se bo zvrstila od konca meseca do sredina septembra. Poletno planinsko dogajanje bo popestrila v petnajstih planinskih kočah po vsej Sloveniji.Glavno poslanstvo akcije, ki je nastala pod okriljem odbora Planinstva za invalide/osebe s posebnimi potrebami Planinske zveze Slovenije (PZS) in Mladinskega društva za osebe z okvaro sluha VKLOP/IZKLOP (MOOSVID), je omogočiti polno dostopnost in vključevanje gluhih in naglušnih v družbeno okolje in vstop na trg dela.Prav tako želijo organizatorji z akcijo ozaveščati o zmožnostih gluhih in naglušnih ter gluhoti in naglušnosti, promovirati slovenski znakovni jezik in inkluzijo, razblinjati strahove ter vzpostaviti sodelovanje med ljudmi, ki jih druži ljubezen do hribov in gora.»Z akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah smo v družbi naredili solidarnostni korak. Za namen akcije smo prostovoljce motivirali k socializaciji prek različnih aktivnosti in jim omogočili uresničevanje skritih želja: da bi bili opazni, sprejeti, vključeni in povezani. Prispevali smo tudi k aktivnemu življenjskemu slogu vseh obiskovalcev v naravi, kjer so nastajali primeri dobrih praks in dobrih zgodb,« poudarja gluha planinka, vodja delovne skupine akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah, zastopnica društva MOOSVID, pa dodaja, da ima »sočasno gluha mladina tudi priložnost mnogim predstaviti svojo kulturo, kar je fenomenalno, saj je večina v vsakdanjem življenju nima.«Prihajajoči konec tedna bodo gluhi stregli v planinskih domovih na Boču, Uštah-Žerenku in pri Gospodični na Gorjancih, v planinskem domu na Zelenici pa bo akcijo v soboto spremljal prav poseben dogodek.Tam bo potekala tudi akcija Stopiva skupaj, osvojimo vrh, ko bodo gluhi in naglušni postregli slepe in slabovidne.V sklopu akcije se bodo slepi in slabovidni ta konec tedna odpravili tudi do planinskih domov na Boču, Gorjancih in Čavnu. Vsi pohodi bodo inkluzivni in tako namenjeni vsem planincem.Z akcijo, ki jo organizira Odbor Planinstva za invalide/OPP Planinske zveze Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Zveza Lions klubov Slovenije, želijo z združenimi močmi spodbuditi čim več slepim, slabovidnim in osebam z okvaro vida predstaviti planinstvo kot možnost aktivnega preživljanja prostega časa.S pripravo jedilnikov v brajici in povečano pisavo želijo organizatorji slepoto približati tudi preostali družbi in s primerno podporo slepim in slabovidnim omogočiti doseganje planinskih ciljev.»Na ta način se slepi in slabovidni dokazujemo in uveljavljamo kot polnopravni oziroma enakopravni del družbe. Odprti do narave, dovzetni za gibanje in nova doživetja. Ker želimo sebi in drugim dokazati, da zmoremo. Ker želimo biti zgled vsem, ki imajo težave z vidom. Ker moramo tudi ali predvsem sami (po)skrbeti za ozaveščanje širše javnosti o slepoti. Ker moramo odgovorne nenehno opozarjati na ureditev dostopnosti do prostora, storitev in informacij. Ovrzimo stereotipe, ki nas razdvajajo in so vir nerazumevanja. Bodimo dejavni in dokažimo, da med videčimi in nevidečimi ni nepremostljivih razlik. Zato stopimo skupaj in osvojimo čim več vrhov,« je vodja delovne skupine Za slepe/slabovidne ni ovirk akciji pozval slepe in slabovidne.Celotni program akcij si lahko pogledate na spletni strani PZS.