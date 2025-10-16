Od kje prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

Predsednika sinoči v Kočevju ustanovljene stranke Prerod Vladimirja Prebiliča smo v Delovem podkastu Moč politike vprašali, koga vse je doslej prepričal, da se pridruži njegovemu strankarskemu projektu. Vprašali smo ga, ali gre predvsem za bivše kadre stranke LMŠ, ki se niso uveljavili, ali so bili spregledani v procesu združevanja z Gibanjem Svoboda, ali celo iz stranke izobčeni.

Prebilič je v načelnem odgovoru priznal, da so »kadrovski bazeni omejeni«. Potem pa je izpostavil očitke politične konkurence, da nikoli ne narediš prav, ne glede na to, kdo se novemu strankarskemu projektu pridruži. »Če vzameš nove ljudi, ti očitajo, da niso vešči politike. Če vzameš stare ljudi, ti očitajo, da so tako ali drugače kontaminirani.« Pravi, da se je pri kadrovanju v stranko Prerod zatekel v novo pot, ko »poskušamo narediti neko mešanico tako novih kot nekaterih kadrov, ki so v politiki vešči«. Kot glavna kadrovska kriterija za pridružitev stranki pa je navedel integriteto kadrov in strokovnost.

Generalni sekretar stranke Prerod, torej njen prvi operativec, je postal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Strokovni sodelavec stranke je nekdanji finančni minister v vladi Marjana Šarca Andrej Bertoncelj. Stranki pa sta se pridružila tudi nekdanja poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik in bivši poslanec LMŠ Robert Pavšič, ki je bil oktobra 2023, ko je s podpredsedniškega mesta v Svobodi odstopila Urška Klakočar Zupančič, izključen iz Svobode. Prebilič je tudi razkril, da se za sodelovanje pogovarja z Vojmirjem Urlepom, nekdanjim šefom Leka, ki je bil v vladi Marjana Šarca državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.

Podpredsednik Preroda je postal bivši evropski poslanec Svobode Klemen Grošelj, ki se je pred lanskimi evropskimi volitvami, ko ni zasedel nosilnega mesta liste stranke, razšel z največjo vladno stranko. Prebilič je Grošlja, oba sta obramboslovca, v podkastu Moč politike označil za svojega tesnega sodelavca.

Kot pomembnega v novi stranki je novi predsednik omenil tudi Janeza Poklukarja, ki se je po njegovem že kalil in dokazoval tako kot minister v tretji vladi Janeza Janše kot direktor ljubljanskega UKC in pred tem direktor Jeseniške bolnišnice. Izpostavil je tudi Matijo Sevška, nekoč svetovalca bivše premierke Alenke Bratušek. Pri ustanavljanju stranke sodeluje tudi direktor agencije Arih Igor Arih.

Strokovni sodelavec Preroda je tudi nekdanji šolski minister Jernej Pikalo, ki je zaradi slabega rezultata SD na prejšnjih volitvah izstopil iz stranke. Pikalo se je nato angažiral tudi v Platformi Sodelovanja Anžeta Logarja, v njegovo stranko pa ni vstopil.

Med bolj znanimi obrazi pri Prebiliču je tudi nekdanji poslanec LDS in bivši direktor Službe državne volilne komisije Dušan Vučko. Pa bivša direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Udeležence kongresa sta prek videopovezave nagovorila tudi nekdanja premiera Miro Cerar in Tone Rop, ki iz Svobode ni dobil podpre za guvernerja Banke Slovenije.

Izvršni odbor stranke sestavljajo Poklukar, Marjeta Podgoršek Rek in Jelena Štrbac Nemec. V nadzornem odboru stranke pa med drugim najdemo še bivšega ptujskega župana Štefana Čelana, bivšega poslanca SMC Dragana Matića, bivšega predsednika državnega sveta Mitjo Bervarja, bivšega poslanca levice Boštjana Koražijo in nekdanjega člana LMŠ Edisa Rujovića.