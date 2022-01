Jedrska energija ni zelena, nujna je javna razprava

V nadaljevanju preberite:

V Vesni, ki bo po kongresu 5. februarja postala stranka, menijo, da je predlagana evropska taksonomija zelenih naložb, ki jo je Evropska komisija poslala državam, v popolnem nasprotju z zelenim dogovorom in podnebnim sporazumom. Jedrski energiji ne bi smeli dati značke zelena, to bi bilo zeleno zavajanje. Druge možnosti, brez jedrske energije, pa so zanemarjene.

Soustanoviteljica Vesne Urša Zgojznik je dejala, da se ne strinjajo s tem, da je jedrska energija kar nenadoma zelena, »tega ne moremo razumeti drugače kot green washing«. »Pridobivanje jedrske energije prinaša tveganje za okolje in ljudi v celoti, to ni čista in zelena energija. Pridobivanje uranove rude poteka daleč od oči zahoda, povzroča radioaktivno vodo in zrak. Jedrske elektrarne potrebujejo ohlajanje, zato segrevajo bližnje reke in vplivajo na ekosisteme. Skladiščenje radioaktivnih odpadkov, ki je tudi v Sloveniji najbolj pereča tema, bo še za stoletja velika težava, ki obremenjuje prihodnje generacije,« meni Urša Zgojznik.