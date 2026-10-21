JEK2, izraelski obveščevalci in molk oblasti

Poslanec SD Goršek želi odgovor na vprašanje, kdo je v Sloveniji vohunil za nasprotniki JEK2 in kdo je to plačal
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Za poslanca SD Luko Gorška je posebej problematično, da vlada ni odgovorila ne izrecno vprašanje o morebotnih stikih svojih predstavnikov s podjetjem Cyberglobes. FOTO: Voranc Vogel
Poslanec Socialnih demokratov Luka Goršek je zaradi domnevnih obveščevalnih aktivnosti izraelskega podjetja Cyberglobes v Sloveniji na Specializirano državno tožilstvo vložil naznanilo okoliščin, ki bi lahko utemeljevale sum kaznivih dejanj. Vlado Janeza Janše pa sprašuje, ali je imel kateri od njenih predstavnikov stik z izraelskim vohunskim podjetjem.
Goršek je Specializiranemu državnemu tožilstvu posredoval naznanilo okoliščin, ki bi lahko utemeljevale sum kaznivih dejanj v povezavi z domnevnim zbiranjem informacij, prikritim spremljanjem in morebitno nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov slovenskih nasprotnikov projekta JEK 2.
Za kaj gre? Izraelski časnik Harec je sredi septembra na podlagi razkritih dokumentov poročal, da je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyberglobes ...
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