JEK2, izraelski obveščevalci in molk oblasti

Poslanec Socialnih demokratov Luka Goršek je zaradi domnevnih obveščevalnih aktivnosti izraelskega podjetja Cyberglobes v Sloveniji na Specializirano državno tožilstvo vložil naznanilo okoliščin, ki bi lahko utemeljevale sum kaznivih dejanj. Vlado Janeza Janše pa sprašuje, ali je imel kateri od njenih predstavnikov stik z izraelskim vohunskim podjetjem. Goršek je Specializiranemu državnemu tožilstvu posredoval naznanilo okoliščin, ki bi lahko utemeljevale sum kaznivih dejanj v povezavi z domnevnim zbiranjem informacij, prikritim spremljanjem in morebitno nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov slovenskih nasprotnikov projekta JEK 2. Za kaj gre? Izraelski časnik Harec je sredi septembra na podlagi razkritih dokumentov poročal, da je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Cyberglobes ...