Jelinčiču so onesnažili hišo z oljem

Na srečo neznanci s steklenicami niso zadeli oken, pravi Zmago Jelinčič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Od Hojsa je pričakoval čiščenje policije

Hiša Zmaga Jelinčiča je tudi dom stranke SNS. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Hišo predsednika SNSso neznanci ponoči poškodovali tako, da so vanjo vrgli več steklenic z oljem. Notranji minister v odstopu Aleš Hojs je povedal, da ga je namestnik generalnega direktorja policijemalo pred sedmo uro obvestil, da je ponoči neznanec v fasado Jelinčičeve hiše v Ljubljani vrgel več steklenic z neznano tekočino in jo pri tem poškodoval.Ljubljanski kriminalisti in policisti v zvezi s tem po Hojsovih besedah preiskujejo kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine. Jelinčič je ob tem dejal, da je do incidenta, ki ga je poimenoval »prvi teroristični akt v času parlamentarne Slovenije«, prišlo v ponedeljek ob 23.21. Neznanci so v fasado njegove hiše vrgli štiri steklenice, napolnjene z motornim oljem. Ob udarcu v zid so se razbile, olje pa se je razlilo po fasadi.»Naslednji korak bi bila morda majhna molotovka, da bi vse skupaj zagorelo,« je dodal Jelinčič in povedal, da storilci k sreči niso zadeli oken, saj bi steklenice sicer padle v hišo. Uničili pa so fasado, okvirje in še marsikaj. Škode je po njegovih besedah za približno 70.000 evrov. Neznanci so po dogodku zbežali s kolesi, posnetkov ali prič dogodka pa nima, je dodal.Zaradi incidenta bo, tako Jelinčič, razmislil o dodatnem varovanju, ki ga trenutno izvaja sam. Morda bo zaprosil tudi za orožje za osebno varnost, je še dejal.Jelinčič se je odzval tudi na odstop ministra Hojsa in generalnega direktorja policije. »Nekateri kadri v vrhu policije so politično nameščeni in zavirajo njeno strokovno delo, zato bi jih bilo treba razrešiti,« je dejal Jelinčič. Prepričan je, da premierHojsovega naslednika že ima.Jelinčiča je Hojsov odstop sicer nekoliko presenetil. »Pričakoval sem, da se bo zavzel in začel čistiti na policiji, ki potrebuje reorganizacijo,« je dejal. Nižji kadri policije so po njegovih besedah namreč izredno dobri, profesionalni in delavni. »Tisti, ki so skoraj pri vrhu, pa so politično nameščeni kadri, ki so na položajih že 30 let ali več in zavirajo strokovno delo policije,« je prepričan. Takšne kadre je treba po njegovem mnenju odstraniti.