»Ne vemo, ali je prva smrt posledica koronavirusa ali so zraven še drugi razlogi«

Jelko Kacin. Foto Voranc Vogel/delo

Potem ko je včeraj minister za zdravje uradno potrdil prvo smrt bolnika s koronavirusom , je uradni govorec vladnega kriznega štabazatrdil, da bo točen vzrok smrti pokazala obdukcija in da bodo s podatki seznanili javnost, ko bodo ti na voljo. Po njegovih trditvah nobene smrti ne bodo komentirali brez dokazov, kaj jo je povzročilo.»Gre za bolnika, ki je bolehal za celo vrsto kroničnih bolezni in ne vemo, ali je smrt posledica virusa ali so tu še drugi razlogi. Ne želim zmanjševati teže in pomena te prve smrtne žrtve, a realno je pričakovati nove žrtve in vsako je treba tudi pravilno razumeti, za kaj je šlo. Ne želimo, da bi bila vsaka smrt po krivem pripisana virusu,« je dejal v soboto zvečer ob odhodu s seje kriznega štaba. Samo na ta način se bomo po njegovih besedah lahko čustveno vzdržali in se pravilno organizirali.Dejal je še, da niso glavno vprašanje žrtve. »Kako preživeti, kako se organizirati, da žrtev ne bi bilo, je glavni izziv,« je poudaril.Trije bolniki medtem ostajajo na oddelku za intenzivno zdravljenje, kar po besedah infektologinjevsakem primeru pomeni veliko tveganje, zelo hudo stanje. »Zdaj je treba narediti čisto vse, da se virus čim manj prenaša,« je poudarila v izjavi za medije.V domu starejših občanov v Metliki, oskrbovanec katerega je bil preminuli, je sicer z novim koronavirusom okuženih sedem stanovalcev in pet zaposlenih, vse pa premestili v oskrbo na Univerzitetno kliniko Golnik, so danes zapisali v sporočilu za javnost. Svojce okuženih s koronavirusom so o tem takoj obvestili.»Razumemo vašo stisko in željo biti obveščeni o stanju svojih bližnjih, prosimo pa vas, da tudi vi razumete, da trenutno delujemo z zmanjšanim številom kadrov, ki se maksimalno trudijo z oskrbo stanovalcev, in da so klici 'Ali že imate rezultate za mojega ...?' za nas trenutno izredno moteči in nam jemljejo čas,« so zapisali.Do 14. ure včeraj so sicer v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom opravili 5369 testiranj, okužba je bila potrjena pri 181 osebah. Nova vlada je ob tem danes sporočila, da bo spremljanje širjenja novega koronavirusa spremenjeno. Ljudi z okužbo dihal, ki ne bodo potrebovali bolnišnične oskrbe, ne bodo več testirali, pač pa bodo stanje ocenjevali na podlagi števila obolelih.Premierje kot najpomembnejši ukrep izpostavil samoizolacijo. Je pa o novih omejevalnih ukrepih danes v širši zasedbi potekala tudi seja kriznega štaba, katerega del je tudi ministrska ekipa.