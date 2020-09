Jelko Kacin o svežih podatkih in ukrepih

Preberite še: V Sloveniji včeraj 137 okužb, testirali 3557 ljudi

Infografika: Delo

Nov dan, nov rekord po številu okuženih. O svežih podatkih in ukrepih v Sloveniji bo na novinarski konferenci spregovoril vladni govorec. Začela se bo ob 14. uri, izjavo bomo prenašali v živo.Pri nas so včeraj testirali največ ljudi doslej (3557), kar je navrglo največje število okuženih v zadnjih 24 urah, to je 137. Po podatkih Covid sledilnika je v Sloveniji trenutno 1116 aktivno okuženih, v bolnišnični oskrbi je 67 obolelih, od tega 11 na intenzivni negi, štirje so umrli.Okužbe z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 64 občinah po državi. Kar 37 primerov so potrdili v Ljubljani, kjer je 232 aktivnih okužb, po pet v Kranju in Kamniku, po štiri pa v Šmarju pri Jelšah in Mariboru, kjer je trenutno okuženih 108 občanov. Po tri primere so potrdili v sedmih občinah, po dve pa v osmih.