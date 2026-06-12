Jelko Kacin se vrača

Vlada je s sklepom imenovala tudi novo sestavo Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, za predsednika pa postavila Jelka Kacina. Odbor je svetovnonazorsko bolj usklajen z novo vlado Janeza Janše.

Koordinacijski odbor usklajuje organizacijo državnih proslav ob praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih dogodkov. Deluje pod okriljem vlade in vsako leto pripravi uradni koledar državnih proslav, ki ga potrdi vlada.

Odbor usklajuje tudi priprave in izvedbo proslav ter skrbi, da so izpeljane na enotni, kakovostni ravni in znotraj finančnih okvirov. V ta namen razpolaga s produkcijskimi zmogljivostmi in povezuje ustvarjalce, scenariste ter izvajalce umetniškega programa s tehnično izvedbo prireditev. Sestavljajo ga predstavniki vseh ključnih državnih institucij (urada predsednika republike, državnega zbora, vlade, državnega sveta, ustavnega in vrhovnega sodišča).

V tem primeru so člane predlagali tudi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Združenje veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in Nova Slovenska zaveza

Državne proslave so zelo različno ocenjene. FOTO: Leon Vidic

Sestavo Koordinacijskega odbora določa 37. člen sklepa o določitvi protokolarnih pravil. Upravičeni organi so bili pozvani k podaji predlogov za imenovanje. Jelko Kacin je po sklepu vlade postal predsednik koordinacijskega odbora. Namestnica predsednika je Monika Gregorčič, ki jo je predlagal kabinet predsednika vlade.

V odboru so še Ula Tomaduz, Gordana Vrabec, Jelena Unčanin, Katarina Ratoša, dr. Stanislav Raščan, Viktorija Virag, dr. Božo Predalič, Uršula Menih Dokl, Aleksander Strel, dr. Sebastjan Jeretič, Lojze Peterle, Mitja Jankovič, Anton Pozvek, Manja Konkolič, dr. Matija Ogrin, Aleksej Adrijan Loos in Uroš Novak, ki je izvedbeni koordinator.