Jeseni in pozimi so odprte le nekatere planinske koče

Obisk v planinskih kočah je bil letos za približno pet odstotkov boljši od petletnega povprečja. Najbolje so obratovale visokogorske planinske koče, ponekod pa so bile manj obiskane koče v sredogorju in nižje.Planinske koče v visokogorju so oktobra zaprle svoja vrata, nižje ležeče pa prešle na jesensko-zimski delovni čas, čemur je treba prilagoditi tudi jesenski obisk gora in večjo pozornost nameniti načrtovanju ture, opozarjajo v Planinski zvezi Slovenije.Visokogorske koče v Julijskih Alpah so z izjemo Doma na Komni, ki je odprt vse leto, že zaprle svoja vrata, planinci lahko na zasilno oskrbo računajo še pri meteorologih v Triglavskem domu na Kredarici ter na možnost zatočišča v neoskrbovanih zimskih sobah in bivakih. Stalno odprte, tudi jeseni in pozimi, ostajajo Blejska koča na Lipanci, Erjavčeva koča na Vršiču in Planinski dom Tamar v Julijcih, Domžalski dom na Mali planini v Kamniško-Savinjskih Alpah in Valvasorjev dom pod Stolom v Karavankah ter številne nižje ležeče koče.Preostale so prešle na jesensko-zimski delovni čas in so odprte le ob koncu tedna in praznikih. Aktualni podatki o odprtosti planinskih koč so ažurno objavljeni na spletnem mestu PZS koce.pzs.si